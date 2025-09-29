Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών αρχηγών, υπουργών, βουλευτών και γενικώς πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2022 και 2023. Συνολικά αριθμούν περισσότερες από 1500 δηλώσεις.

Για τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και τους συζύγους τους δεν εμφανίζονται ιδιαίτερες μεταβολές συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Στο φως της δημοσιότητας πάντως δόθηκε και η δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη καθώς και του συζύγου του Τάιλερ Μακμπεθ. Την ίδια ώρα, ως ο «πλουσιότερος» βουλευτής εμφανίζεται ο ανεξάρτητος, Παύλος Σαράκης με τα έσοδα του να είναι ιδιαιτέρως αυξημένα.

Το πόθεν έσχες Μητσοτάκη – Γκραμπόφσκι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το 2023 (χρήση 2022) δηλώνει έσοδα συνολικά 82.940,78, οι μετοχές στην αποτίμηση τους είναι συνολικά 29.759,58. Το όνομα του εμφανίζεται σε 10 καταθέσεις που είναι σε ευρώ και δολάρια (ΗΠΑ). Συνολικά είναι 825.725,41 και σε δολάρια 470,17. Διαθέτει 26 ακίνητα.

Το 2022 ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ. Σύμφωνα με το “πόθεν έσχες” η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 10.405 ευρώ. Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές και του 2024 (χρήση 2023) εμφανίζει μειωμένα εισοδήματα και πιο συγκεκριμένα 70.457 ενώ οι μετοχές αποτιμώνται σε 529.340,74 ενώ δεν εμφανίζοντα μεταβολές σε ακίνητα και ΙΧ.

Πόθεν έσχες Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα δάνειαΤα εισοδήματα του 2023 για την σύζυγο του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι ανέρχονται σε 315.196,66 ευρώ (από μερίσματα, διάθεση περιουσιακών στοιχείων, ακίνητα). Το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκαν σε 143.051,46 ευρώ, με τα 43.050 ευρώ να προέρχονται από ακίνητα και τα 100.000 ευρώ από άλλη πηγή (διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, κλπ).

Η κ. Γκραμπόφσκι διαθέτει συμμετοχές σε 5 ασφαλιστικά/ επενδυτικά συμβόλαια που αποτιμώνται σε 35.622,24 ευρώ για τη χρήση του 2023. Οι καταθέσεις της ξεπερνούν τις 600 χιλιάδες ευρώ και τα 177.000 δολάρια.

Η ακίνητη περιουσία της παραμένει αμετάβλητη. Διαθέτει 3 θυρίδες και συμμετέχει σε μία επιχείρηση, καθώς η δεύτερη στην οποία συμμετείχε σημείωσε παύση εργασιών στις 5/8/2022.

Στις δανειακές της υποχρεώσεις εμφανίζεται οφειλή 900.000 προς την Intrum Hellas με υπόλοιπο 819.556,41 ευρώ, καθώς και υπόλοιπο 35.083 ευρώ από αρχικό δάνειο 68.222 ευρώ.

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για το 2024 (χρήση 2023): ΜΑΡΕΒΑ ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 315.196,66 ευρώ (από μερίσματα, διάθεση περιουσιακών στοιχείων, ακίνητα)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: 35.622,24 ευρώ (συμμετοχή σε 5 προγράμματα)

ΘΥΡΙΔΕΣ: 3

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 15 λογαριασμούς ( 5 μηδενικοί) //601.750,65 ευρώ & 177.713,27 δολάρια

Εγγραφές σε ακίνητα: 8 (Αθήνα, Κυκλάδες και ενωμένο Βασίλειο)

Οχήματα: 1

Συμμετοχή σε μία επιχειρήσεις

Δάνεια: 819.556,41 ευρώ προς Intrum Hellas (την αφορά το 1/3 δανείου και υπάρχουν και 2 συνοφειλέτες) & 35.083,63 ευρώ

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για το 2023 (χρήση 2022): ΜΑΡΕΒΑ ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ

ΕΣΟΔΑ: 143.051,46 ευρώ (εκ των οποίων τα 43.050,00 είναι έσοδα από ακίνητα)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: 28.777,71 ευρώ

ΘΥΡΙΔΕΣ: 3

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 15 λογαριασμούς ( 5 μηδενικοί) // 549.272,16 ευρώ &

177.713,15 δολάρια

Εγγραφές σε ακίνητα: 8 (Αθήνα, Κυκλάδες και ενωμένο Βασίλειο)

Οχήματα: 1

Συμμετοχή σε δύο επιχειρήσεις, με τη μία να έχει παύση εργασιών στις 5/8/2022.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ: 818.486,28 προς Intrum Hellas (την αφορά το 1/3 δανείου και υπάερχουν και 2 συνοφειλέτες) & 31.878,85

Το πόθεν έσχες Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, για το το 2023, χρήση 2022, δηλώνει 135.627,96 ευρώ εισοδήματα ενώ εμφανίζεται με καταθέσεις σε Ελλάδα και Βέλγιο, καθώς υπενθυμίζεται ότι ήταν για σειρά ετών ευρωβουλευτής. Συνολικά έχει 825.038,99 ευρώ. Στην κατοχή του έχει 26 ακίνητα σε Αθήνα και Κρήτη ενώ είναι μέτοχος στη βιοτεχνία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Το 2024, χρήση 2023, το εισόδημα που έχει δηλώσει είναι 128.610 η καταθέσεις έχουν ελαφριά άνοδο και αγγίζουν το 1.076.358 ευρώ. Συνεχίζει να διαθέτει ένα όχημα και να είναι συμμέτοχος στις επιχειρήσεις ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, να παρουσιάζει μειωμένα εισοδήματα και καταθέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα περιορίστηκαν και οι δανειακές του υποχρεώσεις. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ο κ. Φάμελλος στο Πόθεν Εσχες του δηλώνει οκτώ ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Κυκλάδες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο 1.560 κυβικών και οφειλές άνω των 52 χιλιάδων ευρώ.

Τα πόθεν έσχες Κουτσούμπα, Νατσιού, Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας διευκρίνιζει στη δική του δήλωση ότι ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του κατατίθενται στο κόμμα. Συνολικά φτάνουν τα 75.050, διαθέτειτρεις λογαριασμούς στις τράπεζες ενώ διαθέτει δύο ακίνητα στη Φθιώτιδα. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ο Δημήτρης Νατσιός (Νίκη) το 2024, χρήση 2023, έχει εισοδήματα που φτάνουν τα 22.632 ευρώ, έχει εγγραφές σε 5 ακίνητα στην Πιερία, δηλώνει ότι κατέχει ένα ΙΧ.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, δηλώνει εισόδημα 60,640 ευρώ, οι μετοχές και τα ομόλογα που δηλώνει αγγίζουν τα 15.016 ευρώ, οι καταθέσεις είναι αθροιστικά 268.849 ευρώ. Διαθέτει επίσης 4 ακίνητα σε Μαγνησία, Χαλκιδική και στην Πέλλα. Δεν έχει δηλώσει ακίνητα όμως έχει συμμετοχή στην επιχείρηση «Όλγα Πετροπούλου & ΣΙΑ ΕΠΕ».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνει εισόδημα 102.553,39 ευρώ, οι καταθέσεις είναι 4.355,98 ευρώ έχει μετοχές και ομόλογα συνολικά 121,76 ευρώ διαθέτει 8 ακίνητα και ένα ΙΧ. Δηλώνει 50% συμμετοχή σε δικηγορική εταιρεία. Δείτε εδώ αναλυτικά

Το πόθεν έσχες Κασσελάκη

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει εισόδημα 1,7 εκατομμύρια δολάρια και μετοχές 3,7 εκατ. Δολάρια. Οι καταθέσεις του σε ευρώ και δολάρια ξεπερνούν τις 32.200.

Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία του δηλώνει μεταξύ άλλων την μονοκατοικία στις Σπέτσες, το προσφάτως αγορασμένο διαμέρισμα στην Αθήνα καθώς και μια μονοκατοικιά στις ΗΠΑ. Διαθέτει ένα όχημα ΙΧ.