Σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ώρα της συνέντευξης Τύπου με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες για την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Τι περιλαμβάνουν οι προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος Τραμπ; Ο αμερικανός πρόεδρος ζητά από Ισράηλ και Χαμάς να ανακοινώσουν εάν συμφωνούν με το σχέδιό του και μέσα σε 72 ώρες να προχωρήσουν τα συμφωνηθέντα. Το πρώτο εξ αυτών είναι η παράδοση όλων των ομήρων (νεκρών και ζωντανών) από τη Χαμάς στο Ισραήλ. Στη συνέχεια η ισραηλινή πλευρά θα απελευθερώσει κρατούμενους.

Με την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας, θα σταλεί αμέσως πλήρης βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Προσωρινή διοίκηση με Μπλερ

Αφοπλισμός και καταστροφή εγκαταστάσεων της Χαμάς με αμνηστία για αντάλλαγμα

Μέσα στα 20 σημεία προβλέπεται επίσης ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς. Παράλληλα, τονίζεται ότι όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των τούνελ και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα ξαναχτιστούν.

Η Χαμάς θα πρέπει να δεσμευτεί ότι δε θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Σε αντάλλαγμα τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και για την παράδοση των όπλων τους θα λάβουν αμνηστία. Στα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση προς τις χώρες υποδοχής.

Αναλυτικά το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Η Γάζα θα γίνει μια αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη χωρίς τρομοκρατία, που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της. Η Γάζα θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος του λαού της Γάζας, ο οποίος έχει υποφέρει αρκετά. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση αυτή, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στην συμφωνηθείσα γραμμή για να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση των ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και πυροβολικών βομβαρδισμών, θα ανασταλούν και οι γραμμές μάχης θα παραμείνουν παγωμένες έως ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την πλήρη σταδιακή απόσυρση. Εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας αυτής από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν. Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ισόβια ποινή και 1700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και των παιδιών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο αυτό. Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα θα παραδοθούν, το Ισραήλ θα παραδώσει τα λείψανα 15 νεκρών κατοίκων της Γάζας. Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και για την παράδοση των όπλων τους θα λάβουν αμνηστία. Στα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση προς τις χώρες υποδοχής. Με την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας, θα σταλεί αμέσως πλήρης βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Η ποσότητα της βοήθειας θα είναι τουλάχιστον σύμφωνη με αυτή που περιλαμβάνεται στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των υποδομών (ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, αποχέτευση), της αποκατάστασης νοσοκομείων και αρτοποιείων, καθώς και της εισαγωγής του απαραίτητου εξοπλισμού για την απομάκρυνση των ερειπίων και το άνοιγμα των δρόμων. Η διανομή και η παροχή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα πραγματοποιούνται χωρίς παρεμβάσεις από τα δύο μέρη, μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των οργανισμών τους, του Ερυθρού Ημισελήνου, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που δεν συνδέονται με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Ράφα και στις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόστηκε βάσει της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2025. Η Γάζα θα διοικείται υπό την προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής, υπεύθυνης για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων για τον λαό της Γάζας. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από καταρτισμένους Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο θα διευθύνεται και θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με άλλα μέλη και αρχηγούς κρατών που θα ανακοινωθούν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα καθορίσει το πλαίσιο και θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της, όπως περιγράφεται σε διάφορες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ το 2020 και της σαουδο-γαλλικής πρότασης, και θα είναι σε θέση να αναλάβει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας. Το όργανο αυτό θα προσφύγει στα βέλτιστα διεθνή πρότυπα για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης που θα εξυπηρετεί τον λαό της Γάζας και θα ευνοεί την προσέλκυση επενδύσεων. Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης από τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανοικοδόμηση και την ενεργοποίηση της Γάζας, με τη σύγκληση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχουν συμβάλει στη γέννηση ορισμένων από τις ακμάζουσες σύγχρονες πόλεις-θαύματα στη Μέση Ανατολή. Πολλές προσεκτικά μελετημένες επενδυτικές προτάσεις και συναρπαστικές ιδέες ανάπτυξης έχουν εκπονηθεί από καλοπροαίρετες διεθνείς ομάδες και θα εξεταστούν με σκοπό τη σύνθεση των πλαισίων ασφάλειας και διακυβέρνησης, ώστε να προσελκύσουν και να διευκολύνουν αυτές τις επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για το μέλλον της Γάζας. Θα δημιουργηθεί μια ειδική οικονομική ζώνη με προνομιακά δασμολογικά και τιμολογιακά ποσοστά, τα οποία θα διαπραγματευτούν με τις συμμετέχουσες χώρες. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, ενώ όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να μείνουν και θα τους προσφέρουμε την ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα. Η Χαμάς και άλλες φατρίες συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των τούνελ και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα ξαναχτιστούν. Θα πραγματοποιηθεί διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων παρατηρητών, η οποία θα περιλαμβάνει την οριστική κατάργηση των όπλων μέσω μιας συμφωνηθείσας διαδικασίας αποστράτευσης, με την υποστήριξη ενός προγράμματος επαναγοράς και επανένταξης που θα χρηματοδοτείται διεθνώς και θα επαληθεύεται από τους ανεξάρτητους παρατηρητές. Η Νέα Γάζα θα δεσμευτεί πλήρως για την οικοδόμηση μιας ευημερούσας οικονομίας και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της. Θα δοθεί εγγύηση από τους περιφερειακούς εταίρους για να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς και οι φατρίες θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Νέα Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της ή τον λαό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με αραβικούς και διεθνείς εταίρους για τη δημιουργία μιας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα. Η ISF θα εκπαιδεύσει και θα παρέχει υποστήριξη σε ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα και θα συμβουλευτεί την Ιορδανία και την Αίγυπτο, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα αυτό. Η δύναμη αυτή θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση για την εσωτερική ασφάλεια. Η ISF θα συνεργαστεί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να βοηθήσει στην ασφάλεια των παραμεθόριων περιοχών, μαζί με τις νεοεκπαιδευμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις. Είναι ζωτικής σημασίας να αποτραπεί η είσοδος πυρομαχικών στη Γάζα και να διευκολυνθεί η ταχεία και ασφαλής ροή αγαθών για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας. Οι πλευρές θα συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό αποφυγής συγκρούσεων. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Καθώς η ISF θα καθιερώνει τον έλεγχο και τη σταθερότητα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν με βάση πρότυπα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα που θα συμφωνηθούν μεταξύ των IDF, της ISF, των εγγυητών και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο μια ασφαλή Γάζα που δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή τους πολίτες τους. Πρακτικά, οι IDF θα παραδώσουν σταδιακά το έδαφος της Γάζας που καταλαμβάνουν στις ISF σύμφωνα με μια συμφωνία που θα συνάψουν με την μεταβατική αρχή μέχρι να αποσυρθούν πλήρως από τη Γάζα, με εξαίρεση μια παρουσία περιμέτρου ασφαλείας που θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι επαρκώς ασφαλής από οποιαδήποτε αναζωπυρωμένη τρομοκρατική απειλή. Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την πρόταση αυτή, τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας, θα προχωρήσουν στις περιοχές χωρίς τρομοκρατία που θα παραδοθούν από τον IDF στον ISF. Θα καθιερωθεί μια διαδικασία διαθρησκευτικού διαλόγου βασισμένη στις αξίες της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης, με στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας και της ρητορικής των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών, τονίζοντας τα οφέλη που μπορούν να αποκομιστούν από την ειρήνη. Καθώς προχωρά η ανασυγκρότηση της Γάζας και όταν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) εφαρμοστεί πιστά, ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων, την οποία αναγνωρίζουμε ως φιλοδοξία του παλαιστινιακού λαού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη.