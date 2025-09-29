Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του είχε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εκεί όπου, μεταξύ άλλων, υπεγράφησαν δύο πρωτόκολλα για την προμήθεια δυο φρεγατών Bergamini από τη χώρας μας, με τη δυνατότητα να προστεθούν άλλες 2 αντίστοιχες στην συνέχει.

Η δυναμική ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων 🇬🇷-🇮🇹 αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και στη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου #FREMM, κλάσης Bergamini. pic.twitter.com/PsXfKJiW1O — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε επίσης η σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο θάλασσα, με ειδικό βάρος να δίνεται στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και καινοτομίας, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η συνάντηση έγινε σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού στη La Spezia, με τον Νίκο Δένδια να συζητά με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ρώμης και Αθήνας.