Ακόμα και πριν τις γιορτές μπορεί να ξεκινήσει η δίκη στη Λάρισα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μετά την ολοκλήρωση και από την Πρόεδρο Εφετών του ελέγχου της ογκωδέστατης δικογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και η Πρόεδρος Εφετών συμφώνησε με την παραπομπή σε δίκη των 36 κατηγορουμένων, με τις κατηγορίες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι βαριά κακουργήματα, που αποδόθηκαν από την ανάκριση που κράτησε 2,5 χρόνια.

Η δίκη αναμένεται να γίνει σε ειδική αίθουσα που είναι έτοιμη στη Λάρισα για να διεξαχθεί η δίκη με τόσους κατηγορούμενους και δεκάδες δικηγόρους.

Πριν λίγες ημέρες είχε προηγηθεί η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Λάμπρου Τσόγκα που πρότεινε – και αυτός- την παραπομπή και των 36 σε δίκη, καθώς ήταν ο εισαγγελέας που για μεγάλο διάστημα επόπτευε την ανάκριση.

Μετά και την εξέλιξη της συμφωνίας για παραπομπή και από την Πρόεδρο Εφετών το μόνο που μένει για να ξεκινήσει η δίκη είναι η μετάφραση ορισμένων εγγράφων (κατηγορητήριο στα ιταλικά) διότι υπάρχουν κατηγορούμενοι ιταλικής υπηκοότητας, στελέχη της Ηellenic Train, εταιρείας που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και οι επιδόσεις προς τους συνηγόρους των διαδίκων που αριθμούν περί τους 250.

Πάντως η έναρξη της δίκης θα σηματοδοτήσει το τέλος της όποιας δικαστικής διαδικασίας και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη αλλά και στους συγγενείς των θυμάτων να θέσουν στο δικαστήριο, όποια αιτήματα έχουν, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν τα πάντα σχετικά με τις ευθύνες, τους υπευθύνους και τα τραγικά γεγονότα που συγκλόνισαν το πανελλήνιο με τους 57 νεκρούς και τους πολλούς τραυματίες.