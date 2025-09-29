Σε μια περίοδο όπου έρευνες του εθνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για σειρά υποθέσεων που σχετίζονται με κοινοτικά κονδύλια καθώς και με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ψηλά στην πολιτική επικαιρότητα, επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Η κυρία Κοβέσι, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από ένα μήνα έχει ενημερώσει τις ελληνικές αρχές για την πρόθεση της να επισκεφθεί την Ελλάδα, και ήδη έχουν κλειστεί ραντεβού με υπουργούς, ενώ αναμένεται, όπως είχε γίνει και σε προηγούμενη επίσκεψη της, να συναντηθεί ενδεχομένως με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Πάντως την προσεχή Τετάρτη θα επισκεφθεί τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ενώ στη συνέχεια θα έχει επαφές και με άλλους αξιωματούχους, καθώς πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες να συζητηθούν θέματα που αφορούν το εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα ενώ αναμένεται να δοθεί εκ μέρους της, αν το κρίνει, και συνέντευξη Τύπου.

Οι ελληνικές υποθέσεις που έχει εμπλακεί

Η Κοβέσι έχει εμπλακεί άμεσα σε ελληνικές υποθέσεις, αποκαλύπτοντας σκάνδαλα που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια:

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) αποτελεί τη μεγαλύτερη υπόθεση απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα, με ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) υπό τη Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε εκτεταμένη διαφθορά με πλαστά βοσκοτόπια, ψευδή ΑΦΜ και πολιτικές παρεμβάσεις.

Ερευνά την καθυστέρηση υλοποίησης έργων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία στη Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συντάξει έκθεση-καταπέλτη εις βάρος της Ελλάδας , για την «αμαρτωλή» σύμβαση 717, που αφορά τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο και συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών. Η Κοβέσι είχε καταγγείλει ότι η ελληνική κυβέρνηση όρθωσε εμπόδια στην έρευνά της για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους.

Η πορεία της Λάουρα Κοβέσι

Η Λάουρα Κοβέσι, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς στη Ρουμανία, έγινε η πρώτη εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εντολή την πάταξη της διαφθοράς.

Έχει ηγηθεί ερευνών σε όλη την ΕΕ, εστιάζοντας σε διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και απάτες.

Είναι γνωστή για την αδιάλλακτη στάση της κατά της διαφθοράς και έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε μεγάλες υποθέσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων σκανδάλων στην Ελλάδα.