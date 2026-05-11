Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών αρχηγών έχουν πάντοτε ξεχωριστό ενδιαφέρον και ακόμη περισσότερο τυχόν μεταβολές. Το πρωί της Δευτέρας δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις των πολιτικών με κάποιους να εμφανίζουν ενδιαφέρουσες μεταβολές, αγοραπωλησίες και επενδύσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκποίησε ομόλογα αξίας 500.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του Μαρέβα πούλησε ακίνητο 520 τ.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 724.216 βρετανικών λιρών.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αγόρασε το 2024 ακίνητο 40 τετραγωνικών στη Σέριφο, αξίας 120 χιλιάδων ευρώ.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε πως εκποίησε το 2024 δύο μονοκατοικίες σε Πέλλα και Χαλκιδική, καθώς και βοσκότοπο στη Χαλκιδική.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Νατσιός αγόρασε δυο ΙΧ ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν εμφανίζει κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε το 2024 με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, ενώ κληρονόμησε το 25% οικόπεδου 855 τ.μ. στο Αθαμάνιο Άρτας. Ο Αντώνης Σαμαράς, δεν εμφανίζει αξιόλογες μεταβολές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος εισέπραξε συνολικώς 3.875.045 δολάρια από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Μάλιστα δήλωσε εισόδημα 122.430 δολαρίων από ακίνητα στην αλλοδαπή. Πάντως, εξακολουθεί να έχει υψηλές δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1.581.000 εκατ. Δολαρίων. Όσο για τον σύζυγό του Τάιλερ Μάκμπεθ, αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λεβέντη στο Κολωνάκι, με τίμημα 1.826.416 ευρώ.

Ο Παύλος Σαράκης φαίνεται πως επένδυσε μέρος της αστρονομικής αμοιβής των 18 εκατ. ευρώ που έλαβε από τις ΗΠΑ για την υπόθεση Novartis, υπενθυμίζεται πως υπήρξε συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων, καθώς ίδρυσε την εταιρεία «MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με αρχικό κεφάλαιο 6.000.000 ευρώ. Εμφανίζεται να κατέχει μεγάλη περιουσία και καταθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ελβετία. Είναι ενδεικτικό πως έχει 5.130.000 δολάρια και 1.000.000 ευρώ σε τράπεζα της Ελβετίας. Όσο για τα εισοδήματά του, ξεπερνούν τα 650.000 ευρώ.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφανίζει μεταβολές καθώς ενώ το 2023 δήλωνε εισόδημα 3.000 ευρώ, ενώ υποστήριζε δεν είχε τίποτα στην κατοχή της και πως διέμενε στο σπίτι της γιαγιάς της, ένα χρόνο μετά, και ύστερα από την είσοδό της στην Ευρωβουλή, σήμερα πάντως εμφανίζει εισοδήματα πάνω από 82.000 ευρώ. Μάλιστα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής απέκτησε το 2024 διαμέρισμα 61 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη μέσω γονικής παροχής.

Ο Νίκος Δένδιας εμφανίζεται και φέτος να έχει υψηλά εισοδήματα με εισόδημα που ξεπερνά το 1.2 εκατομμύρια ευρώ. Στην κατοχή του έχει 18 ακίνητα μεταξύ των οποίων σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Η υπουργός Εργασίας, απέκτησε τρία ακίνητα αποκτήθηκαν στην τρέχουσα χρήση στο Ψυχικό Αττικής και δύο στην Οία Κυκλάδων.

Αντί τιμήματος 280.000 ευρώ πούλησε ο Γιάννης Οικονόμου διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο. Όσο για τη Ρένα Δούρου αγόρασε μαζί με τον σύντροφό της οικόπεδο έναντι 300.000 ευρώ στο Πικέρμι.