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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από αύριο Πέμπτη 4 Ιουνίου αναμένεται μεταβολή του σκηνικού, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, όπου θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ηλιοφάνεια αναμένεται στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Ωστόσο, προβλέπεται μια περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές μπόρες κυρίως στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της κεντροανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει τοπικά και στα βόρεια Επτάνησα, σημείωνει ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος.

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 32-34 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία ίσως αγγίξουν πρόσκαιρα τους 35 βαθμούς. Στη Θράκη και τη δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς. Στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 28-30 βαθμών Κελσίου, με εξαίρεση το Καστελλόριζο όπου θα φτάσει τους 26.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί έως νότιοι-νοτιοδυτικοί, με ένταση 4-5 μποφόρ στο Ιόνιο και 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, εκτός από τα Δωδεκάνησα όπου δεν θα υπερβούν τα 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

«Γενικεύεται ο άστατος καιρός αύριο»

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, ενώ η αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα εντοπίζεται κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας κατά τις απογευματινές ώρες.

Από την Πέμπτη, όμως, ο άστατος καιρός θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές, πριν υποχωρήσει εκ νέου από την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Αφρικανική σκόνη και 40άρια

Συνθήκες έντονης και παρατεταμένης ζέστης αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο διάστημα στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου θερμού κύματος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα.

Οι χάρτες του ευρωπαϊκού μετεωρολογικού μοντέλου ECMWF δείχνουν τη σαρωτική επέκταση πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας, γεγονός που θα πυροδοτήσει ένα ισχυρό θερμικό επεισόδιο.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε επίπεδα πολύ πιο υψηλά από τα κανονικά για την εποχή. Η πιο επιβαρυμένη ζώνη θα εκτείνεται από τα νότια Βαλκάνια μέχρι τη χώρα μας, όπου το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά ακόμη και τους 40 Κελεσίου.

Την ίδια ώρα, η Δυτική Ευρώπη θα παραμείνει σε σαφώς πιο ψυχρό ατμοσφαιρικό κλοιό. Αυτή η έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση λειτουργεί ως «τείχος» που εγκλωβίζει και ωθεί τις καυτές αέριες μάζες απευθεπείας προς την Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας έτσι τόσο την ένταση όσο και τη διάρκεια του καύσωνα.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Από αργά την νύχτα και κατά τη διάρκειά της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός : Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι : Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ.

: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός : Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός : Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμοι : Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός : Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Ανεμοι : Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ.

: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός : Γενικά αίθριος.

: Γενικά αίθριος. Ανεμοι : Νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

: Νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός : Γενικά αίθριος.

: Γενικά αίθριος. Ανεμοι : Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη