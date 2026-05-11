Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Την ώρα που στις εσχατιές της Βαλκανικής – ναι, στην Ελλάδα – η μέση Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια έδινε χρησμό για επικείμενο θρίαμβο του Ακύλα στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το ερχόμενο Σάββατο, ο 27χρονος καλλιτέχνης κατάφερνε στη Βιέννη κάτι μοναδικό: να συνδυάσει σε μία εμφάνιση συρτάκι, Μικρό Πρίγκιπα και γιουροβιζιονική εξτραβαγκάντσα.

Η ελληνική αποστολή συμμετείχε χθες το απόγευμα στην επίσημη έναρξη των εργασιών της φετινής Eurovision, αυτής που, ελέω μεγάλου χορηγού, έχει λάβει τα τελευταία χρόνια το κωδικό όνομα τιρκουάζ χαλί. Κάτι σαν Met Gala απ’ το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς.

Αλλά μικρή σημασία έχουν οι αξιολογικές κρίσεις σε ένα διαγωνισμό τόσο υπερβολικό που στο τέλος εξουδετερώνει την ίδια του την υπερβολή. Σαν να λέμε μένει στη μετριότητα.

Ο Ακύλας με ενδυματολογικές αναφορές στον Μικρό Πρίγκιπα, τον εμβληματικό ήρωα του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερί, έκανε είσοδο στην αυστριακή πρωτεύουσα υπό τους ήχους του Χορού του Ζορμπά, ερμηνευμένου μάλιστα από live ορχήστρα. Παρεμπιπτόντως πρόκειται για τη μοναδική υποψία ζωντανής μουσικής, μαζί με το φετινό βιολί της Φινλανδίας που έχει ήδη διχάσει το γιουροβιζιονικό ποίμνιο.

Με τριαντάφυλλο στο χέρι, όπως ο ήρωας του ντε Σαιντ-Εξυπερί, και όχι με μουσακά, σουβλάκι, μια χωριάτικη έστω που θα ταίριαζε περίφημα στη μουσική υπόκρουση και το ευρύτερο αισθητικό συνονθύλευμα, ο Ακύλας μαζί με τα μέλη της ελληνικής αποστολής σουλάτσαρε στο μόνο κατ’ όνομα κόκκινο χαλί, λίγες ώρες πριν διεκδικήσει μια θέση στο μεγάλο τελικό του φετινού επετειακού, 70ου διαγωνισμού.

Όπως σημείωσε ο ίδιος στο Instagram: «Η σημερινή εμφάνιση είναι εμπνευσμένη από τον “Μικρό Πρίγκιπα” του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης λογοτεχνίας.

Μια ιστορία για την προσπάθεια να μη χάσεις την ψυχή και την αθωότητά σου καθώς μεγαλώνεις σε έναν σκληρό κόσμο. Ήθελα να υπενθυμίσω στους ανθρώπους ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι αόρατα στα μάτια.

“Μόνο με την καρδιά βλέπεις καθαρά. Την ουσία τα μάτια δεν τη βλέπουν”. Υπάρχει κάτι βαθιά ποιητικό στην προστασία όσων αγαπάς, ακριβώς όπως το τριαντάφυλλο στην ιστορία.

Ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αγάπης. Μην εγκαταλείπετε ποτέ την προσπάθεια. Μην παύετε ποτέ να αισθάνεστε».

Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον αυριανό πρώτο ημιτελικό της Eurovision , 4η κατά σειρά εμφάνισης, από τις 15 χώρες που συμμετέχουν ενώ ο Ακύλας παραμένει και έπειτα από το 30 δευτερολέπτων βίντεο από την πρόβα του σταθερά στη δεύτερη θέση των στοιχηματικών εταιριών – πίσω από τη Φινλανδία και μπροστά από τη Δανία, τη Γαλλία και την Αυστραλία που συμπληρώνουν την αγαπημένη φετινή πεντάδα των bookmakers.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει κάτι σπάνιο (όχι για τη φυλή μας, για τους άλλους): να μετατρέψει τρία λεπτά απενοχοποιημένης ποπ υπερβολής σε εθνικό υπαρξιακό αφήγημα.