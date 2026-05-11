Η δήλωση του Πόθεν Έσχες που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το έτος 2025 (χρήση 2024) παρουσιάζει ορισμένες διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τη δήλωση, ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει συνολικά έσοδα ύψους 81.673,94 ευρώ. Το ποσό αυτό προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, οι οποίες υπόκεινται σε ειδικούς φορολογικούς κανόνες ή είναι αφορολόγητες.

Συγκεκριμένα, το καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ανέρχεται σε 35.916,48 ευρώ, ενώ ποσό ύψους 34.728,84 ευρώ δηλώνεται ως απαλλασσόμενο από φόρο και εισφορά, βάσει του άρθρου 63 του Συντάγματος. Παράλληλα, δηλώθηκαν έσοδα 10.700 ευρώ από ακίνητα, 176,58 ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και 95,29 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Η πώληση του ομολόγου και οι καταθέσεις

Οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις του Πρωθυπουργού ανέρχονται σε 575.208,56 ευρώ. Η σημαντικότερη εγγραφή αφορά λογαριασμό ύψους 472.005,41 ευρώ, ο οποίος συνοδεύεται από τη σημείωση «μεταφορά ποσού από ομόλογο Hellenic». Επιπλέον, εμφανίζονται δύο λογαριασμοί στην Εθνική Τράπεζα με υπόλοιπα 100.163,89 ευρώ και 1.912,17 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και πέντε ακόμη λογαριασμοί μικρότερων ποσών. Σε ξένο νόμισμα, δηλώνονται καταθέσεις ύψους 419,44 δολαρίων ΗΠΑ.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του κ. Μητσοτάκη επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στον νομό Χανίων, ενώ περιλαμβάνει επίσης ιδιοκτησίες στην Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα. Τα εν λόγω ακίνητα έχουν περιέλθει στην κατοχή του κυρίως μέσω δωρεών και αγορών, καθώς και μέσω κληρονομικών δικαιωμάτων.

Όσον αφορά το παθητικό της περιουσιακής του κατάστασης, ο Πρωθυπουργός εμφανίζει οφειλή ύψους 6.100,52 ευρώ σε πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Επιπλέον, καταγράφεται δανειακή υποχρέωση προς φυσικό πρόσωπο, αρχικού ποσού 150.000 ευρώ. Το δάνειο έχει ημερομηνία λήξης το έτος 2035, ενώ το οφειλόμενο υπόλοιπο κατά τη στιγμή της δήλωσης παραμένει στο ύψος των 150.000 ευρώ.

Συνοπτικά τα στοιχεία της δήλωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη