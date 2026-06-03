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Καλά πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και υπερθεμάτισε λέγοντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες είναι πιθανόν οι ιρανοί να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα.

Πιο συγκεκριμένα ο Τραμπ υποστήριξε εμμέσως πλην σαφώς ότι είναι πιθανό να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά όπως έσπευσε να προσθέσει: «Μπορεί και να μην συμβεί».

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου επαναλαμβάνοντας για μια ακόμη φορά πως: «Θέλω να το αποκτήσουμε. Θα το πάρουμε κάποια στιγμή, στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Σύμφωνα με τον ίδιο δε, οι ΗΠΑ προσπαθούν σε αυτή τη φάση να διαχωριστεί το ζήτημα του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις εξελίξεις στον Λίβανο.

Τι είχε αναφέρει νωρίτερα ο Αραγτσί

Σημειώνεται πάντως πως νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε υποστηρίξει ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που έχουν ανταλλάξει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και πως μπορεί οι επαφές να μην έχουν διακοπεί πλήρως, όμως «δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις».

Σχετικά δε με τον Λίβανο ο Αραγτσί είχε προειδοποιήσει ότι: «Αν το Ισραήλ προχωρήσει σε επίθεση κατά της Βηρυτού, η απάντηση του Ιράν θα είναι άμεση και αποφασιστική».