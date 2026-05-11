Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία μετά από ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα.

Σύμφωνα με το Lamianow, οι τρεις δράστες εισέβαλαν στον χώρο του υποκαταστήματος λίγο πριν από τις 10:00 π.μ. κρατώντας καλάσνικοφ. Υπό την απειλή των όπλων, οι ληστές ακινητοποίησαν τα άτομα που βρίσκονταν εντός του κτιρίου εκείνη τη στιγμή και απέσπασαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Κατά τη διαφυγή τους σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό, καθώς μέρος των χρημάτων έπεσε στο έδαφος έξω από την τράπεζα. Οι ληστές καθυστέρησαν προσωρινά προκειμένου να συλλέξουν τα χρήματα πριν επιβιβαστούν στο όχημα διαφυγής.

Οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο αναπτύσσοντας ταχύτητα με κατεύθυνση προς την περιοχή της Βελίτσας Παρνασσού. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ έχουν στηθεί μπλόκα σε κεντρικούς και δευτερεύοντες οδικούς άξονες.