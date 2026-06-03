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Το καλοκαιρινό τους ροκ πάρτι ετοιμάζονται να παρουσιάσει ο κιθαρίστας –και ερμηνευτής- Δημήτρης Σταρόβας με το συγκρότημά του, Starovas Band, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων και το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Τίτλος των δύο συναυλιών «Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε – Summer Edition».

Αιχμή του δόρατος τραγούδια που σημάδεψαν όχι μόνο τη γενιά του αλλά και τις επόμενες με δόση νοσταλγίας, καθώς στους παλαιότερους θα θυμίσει beach parties με κασετόφωνο, παρέες και φωτιές δίπλα στη θάλασσα. Το μόνο «ελάττωμα» είναι ότι από το θέατρο Βράχων τη θάλασσα τη βλέπεις με τα κιάλια –κι αν τη βλέπεις– ενώ σε αυτό του Κήπου, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα και… κοντύτερα.

Στο ιδιαίτερο αυτό Beach Party στο Θέατρο Βράχων, θα συναντηθεί με φίλους του πάνω στη σκηνή για να τζαμάρουν μαζί και να τραγουδήσουν χωρίς να τους λείψει το χιούμορ.

Ο Δημήτρης Σταρόβας, μιλά στο ΒΗΜΑ για τη σχέση του με τη μουσική, το rock και τους νέους, τα επόμενά του σχέδια και φυσικά για το Star Ovation.

Τι είναι το Star Ovation; Τι θα δούμε τι θα ακούσουμε στο θέατρο Βράχων;

Είναι μια γιορτή γύρω από τη μουσική που μας διαμόρφωσε, μας συντρόφευσε και εξακολουθεί να μας συγκινεί. Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναπαράσταση του παρελθόντος, αλλά για μια ζωντανή συνάντηση με τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο γιατί είχαν αλήθεια, συναίσθημα και δύναμη. Ένα ροκ πάρτι για φίλους και με φίλους που μας τίμησαν και στις προηγούμενες εμφανίσεις μας. Στο θέατρο Βράχων θα ακούσουμε αγαπημένα rock τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, παιγμένα με σεβασμό αλλά και με τη φρεσκάδα μιας μπάντας που τα αγαπά πραγματικά. Θα υπάρχουν φίλοι, συνεργάτες, εκπλήξεις, χιούμορ, συγκίνηση και κυρίως η αίσθηση μιας μεγάλης παρέας που μοιράζεται μουσικές αναμνήσεις και δημιουργεί καινούργιες.

Υπάρχει rock σήμερα; Θέλω να πω πιστεύετε ότι οι νεότερες γενιές ακούν ροκ και ενίοτε εμπνέονται από αυτό;

Το rock δεν είναι μόνο ένα μουσικό είδος. Είναι μια στάση απέναντι στη δημιουργία, την ελευθερία και την έκφραση. Οι εποχές αλλάζουν, οι ήχοι αλλάζουν, οι τρόποι με τους οποίους καταναλώνεται η μουσική αλλάζουν, αλλά η ανάγκη των ανθρώπων να εκφραστούν αυθεντικά παραμένει ίδια. Ίσως το rock να μην κυριαρχεί σήμερα εμπορικά όπως συνέβαινε παλαιότερα, όμως εξακολουθεί να επηρεάζει νέους μουσικούς και νέες γενιές. Πολλά στοιχεία του υπάρχουν ακόμη μέσα σε σύγχρονες μουσικές φόρμες, έστω και με διαφορετικό πρόσωπο. Η καλή μουσική δεν εξαφανίζεται· μεταμορφώνεται. Αγαπημένα τραγούδια της γενιάς μου συχνά διασκευάζονται και φτάνουν σε νεότερα ακροατήρια -με διαφορετικούς ρυθμούς ίσως, αλλά αρκετές φορές με ενδιαφέρον… Είναι κάτι που διαχρονικά συμβαίνει σε όλα τα είδη μουσικής, απλά στις μέρες μας παράγεται πολύς «θόρυβος» που, λόγω της τεχνολογικής απλούστευσης, ακόμα και πριν το AI, παράγεται και από ανθρώπους που δεν έχουν ουσιαστικές μουσικές γνώσεις μόνο με κάποιες λούπες και στίχους που σκοπό έχουν να προκαλέσουν αντίστοιχο «θόρυβο».

Μετά τόσα χρόνια στη μουσική, από που αντλείτε δύναμη για να συνεχίσετε;

Από την ίδια την αγάπη για τη μουσική. Αν κάνεις αυτή τη δουλειά μόνο για την επιτυχία ή την προβολή, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Αν όμως αγαπάς πραγματικά τη διαδικασία, την πρόβα, τη δημιουργία, την επικοινωνία με τον κόσμο, τότε πάντα βρίσκεις έναν λόγο να συνεχίσεις. Τον τελευταίο χρόνο, μάλιστα, κατάλαβα ακόμη περισσότερο πόσο πολύτιμο είναι να μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς. Όταν έχεις περάσει μια δύσκολη δοκιμασία, βλέπεις τα πράγματα με άλλη ματιά και εκτιμάς περισσότερο κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή.

Τι είναι μουσική για εσάς;

Η μουσική είναι ένας τρόπος να καταλαβαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου και τους άλλους. Είναι παρηγοριά, επικοινωνία, μνήμη, χαρά, συντροφιά. Είναι από τα λίγα πράγματα που μπορούν να ενώσουν ανθρώπους με εντελώς διαφορετικές διαδρομές και εμπειρίες. Υπάρχουν τραγούδια που σε ακολουθούν σε όλη σου τη ζωή. Σε βρίσκουν σε διαφορετικές ηλικίες και κάθε φορά σου λένε κάτι άλλο. Αυτή η δύναμη της μουσικής είναι κάτι που εξακολουθεί να με συναρπάζει.

Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με τη μουσική;

Ξεκίνησε μάλλον απρόβλεπτα (και δεν θα με πιστέψεις κιόλας Γιώργο αν σου πω πως έγινε): Μου είχε πάρει η μάνα μου στην εφηβεία ένα γυμναστικό όργανο, trendy την εποχή εκείνη, το bullworker, αλλά δεν το πολυχρησιμοποίησα και ένας συνομήλικός γείτονας μου πρότεινε να το ανταλλάξουμε με μία κιθάρα που αυτός δεν έπιασε ποτέ: αυτό ήταν η αρχή και έτσι άρχισα τους αυτοσχεδιασμούς όπως συνέβη με τους περισσότερους ανθρώπους της γενιάς μου: ακούγοντας δίσκους, ραδιόφωνο, βλέποντας μεγαλύτερους μουσικούς και προσπαθώντας να καταλάβω πώς δημιουργείται αυτή η μαγεία. Το σημαντικότερο έναυσμα όμως ήταν μετά από λίγο καιρό ένα βραδάκι που… αλήτευα στην παραλία κοντά στο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου βλέπω έναν τύπο να παίζει με ακουστική κιθάρα και να τραγουδάει το «Stairway to Heaven». Με εντυπωσίασε ο τρόπος και η τεχνική του, τον πλησίασα και γρήγορα γίναμε φίλοι. Ήταν ο «φευγάτος» πια Άγγελος Σκορδίλης, σπουδαίος κιθαρίστας και τραγουδοποιός που γρήγορα κατέβηκε στην Αθήνα. Ο Άγγελος μου έδειξε διάφορα θέματα και τεχνικές και πολύ γρήγορα η κιθάρα έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μου και κάπως έτσι η μουσική πέρασε από χόμπι σε ανάγκη.

Πώς αφιερωθήκατε στη μουσική;

Δεν θυμάμαι κάποια στιγμή που να πήρα συνειδητά την απόφαση ότι θα αφιερώσω τη ζωή μου στη μουσική. Περισσότερο θυμάμαι ότι δεν μπορούσα πια να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτήν. Ως κιθαρίστας σε πολλά σχήματα, λαϊκά και ροκ ή ως ηχολήπτης, σε στούντιο, μία δουλειά που έκανα για πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έτσι (από το στούντιο «Αγροτικόν») ήρθε στη ζωή μου ο Παπάζης (Νίκος Παπάζογλου) που μπήκα στο σχήμα του για δυόμιση περίπου χρόνια και μετά η τρελοπαρέα των Αγάμων.

Τα επόμενά σας σχέδια;

Αυτή την περίοδο θέλω να απολαύσω την επιστροφή στις ζωντανές εμφανίσεις και την επαφή με τον κόσμο, γιατί είναι κάτι που μου έλειψε πολύ. Παράλληλα υπάρχουν σκέψεις για νέες συνεργασίες και καινούργιες καλλιτεχνικές ιδέες που συνδυάζουν μουσική, χιούμορ και αφήγηση, στοιχεία που πάντα αγαπούσα. Δεν κάνω πλέον τόσο μακροπρόθεσμα σχέδια όσο παλιότερα. Προσπαθώ να ζω περισσότερο το παρόν, να δημιουργώ όταν έχω κάτι ουσιαστικό να πω και να χαίρομαι τη διαδρομή. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σχέδιο από όλα.

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