Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Διετή ανανέωση της θητείας για τους τρεις εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Πρόκειται για τις εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο και έχουν χειριστεί σημαντικές υποθέσεις, όπως παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες.

Και οι τρείς κρίθηκε από τους 15 ανώτατους δικαστικούς που μετέχουν στο Συμβούλιο ότι πρέπει να παραμείνουν ως να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία τους για άλλα πέντε χρόνια, όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Η Λάουρα Κοβέσι από το Φόρουμ των Δελφών είχε καλέσει τον Άρειο Πάγο να ανανεώσει τη θητεία των τριών για πέντε χρόνια δηλώνοντας πως αν η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου θα ήταν αρνητική, τότε το θέμα θα έφθανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.