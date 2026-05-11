Η δήλωση πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη παρουσιάζει λίγες, αλλά σημαντικές αλλαγές. Η βασικότερη εξ αυτών αφορά τα ποσά που έχει στις καταθέσεις του. Στο πόθεν έσχες το συγκεκριμένο ποσό ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ το 2023, ενώ το 2024 είναι κάτω από 60.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, το 2023 ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε αποταμιεύσεις ύψους 1.076.358 εκατ. ευρώ και τώρα 58. 393, 41.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε πέντε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα (Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Attica Bank και Παγκρήτια Τράπεζα). Το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεών του βρίσκεται στην Εθνική Τράπεζα, με έναν λογαριασμό ύψους 55.559,78 ευρώ και έναν δεύτερο (κοινό με τρίτους) ύψους 1.979,74 ευρώ. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί περιλαμβάνουν μικρότερα ποσά, ενώ υπάρχουν και προπληρωμένες κάρτες.

Η ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει συνολικά 17 εγγραφές, οι οποίες αφορούν ακίνητα στην Ελλάδα (Κρήτη, Αττική, Σέριφος) και το εξωτερικό (Βέλγιο). Σε σχέση με το προηγούμενο πόθεν έσχες η αλλαγή είναι το σπίτι 39,98 τ.μ. στη Σέριφο με τίμημα 120.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Συνοπτικά τα στοιχεία της δήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη

Εισόδημα: 58.042

Καταθέσεις σε τράπεζα: 58. 393, 41

Ακίνητα: 17 σε Ηράκλειο, 2 σε Αττική, 1 στη Σέριφο και στο Βέλγιο

Οχήματα: 1 ΙΧ του 1992 και 1598 κυβικά

Επενδύσεις: ατομική επιχείρηση, μέτοχος σε βιοτεχνική

Δάνεια: 0 δανειακές οφειλές