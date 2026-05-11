Την πρώτη της επίσημη τοποθέτηση έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σχετικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό κλιμάκιο και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη.

Η απάντηση του γραφείου Τύπου του ευρωπαϊκού θεσμού δίνει το στίγμα μιας προσεκτικής «επόμενης μέρας», καθώς σημειώνεται:

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει λάβει καμία επίσημη πληροφορία σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Μόλις λάβουμε επίσημες πληροφορίες, θα αναλύσουμε την απόφαση και θα καθορίσουμε τα κατάλληλα επόμενα βήματα».

Το «όχι» στην πενταετία και η ομόφωνη απόφαση

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 15 ανώτατους δικαστικούς, κατέληξε ομόφωνα στην παράταση της θητείας των τριών εισαγγελέων για ακόμη δύο χρόνια και όχι για πέντε, όπως είχε ζητηθεί αρχικά.

Το σκεπτικό της απόφασης εστιάζει στην ανάγκη ολοκλήρωσης των σοβαρών δικογραφιών που ήδη χειρίζονται οι συγκεκριμένοι λειτουργοί, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των ερευνών σε κρίσιμα μέτωπα, όπως οι παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το «τελεσίγραφο» της Λάουρα Κοβέσι

Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου έρχεται σε μια στιγμή που οι σχέσεις Αθήνας και Λουξεμβούργου για το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, είχε τοποθετηθεί δημόσια από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών, ζητώντας την πλήρη ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων για πέντε έτη.

Η κυρία Κοβέσι είχε στείλει σαφές μήνυμα πως:

Η πενταετής ανανέωση είναι απαραίτητη για την ανεξαρτησία του θεσμού.

Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης από το ανώτατο δικαστήριο της Ελλάδας, το θέμα ενδέχεται να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι υποθέσεις που «καίνε»

Οι τρεις εισαγγελείς (Παπανδρέου, Θάνου, Μουζάκης) θεωρούνται κομβικά πρόσωπα στο ελληνικό κλιμάκιο, καθώς έχουν φέρει εις πέρας ή βρίσκονται στη μέση ερευνών για:

Απάτες με κοινοτικά κονδύλια.

Παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποθέσεις διαφθοράς που άπτονται των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επίσημη κοινοποίηση της απόφασης στο Λουξεμβούργο και στην τελική κίνηση της Λάουρα Κοβέσι, η οποία θα καθορίσει αν η «χρυσή τομή» των δύο ετών είναι ικανή να εκτονώσει την ένταση.