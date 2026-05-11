Σε τροχιά πλήρους αδιεξόδου παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο, με το Ιράν να απορρίπτει την τελευταία αμερικανική πρόταση, την οποία τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας χαρακτήρισαν ως μια απαίτηση για «άνευ όρων παράδοσης».

Στην επίσημη απάντησή της προς την Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη έθεσε μια δέσμη απαράβατων όρων, αξιώνοντας την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και την αναγνώριση της πλήρους κυριαρχίας της επί του Στενού του Ορμούζ. Παράλληλα, η ιρανική ηγεσία εμμένει στην καθολική άρση των κυρώσεων και την άμεση αποδέσμευση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, υιοθέτησε μια ιδιαίτερα προκλητική ρητορική, ξεκαθαρίζοντας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πως η χώρα του δεν προτίθεται να υποχωρήσει υπό πίεση. Ο κ. Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου δεν θα πρέπει να παρερμηνεύεται ως πρόθεση παράδοσης, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν θα «σκύψει το κεφάλι» ενώπιον των αντιπάλων του.

Η Τεχεράνη απορρίπτει την πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο δίκτυο CBS, διεμήνυσε πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, σημειώνοντας πως «υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν». Ο κ. Νετανιάχου επεσήμανε ότι το Ιράν διατηρεί ανέπαφο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου και τις υποδομές του, ενώ συνεχίζει να ενισχύει περιφερειακούς συμμάχους και να εξελίσσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Τεχεράνη απέρριψε τις αμερικανικές απαιτήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα, αντιπροτείνοντας μια εναλλακτική διαδικασία. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει την αραίωση μέρους του ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού και τη μεταφορά του υπολοίπου σε τρίτη χώρα, με τη ρητή προϋπόθεση ότι το υλικό θα επιστραφεί εάν οι ΗΠΑ αποσυρθούν μονομερώς από μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Παρότι αναφέρεται πως το Ιράν δέχεται την αναστολή του εμπλουτισμού, η χρονική διάρκεια παραμένει σημείο τριβής, καθώς απορρίπτει το 20ετές μορατόριουμ που προτείνει η Ουάσιγκτον, όπως και την αποσυναρμολόγηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

Η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Σι Τζινπίνγκ

Η προσοχή της διεθνούς διπλωματίας στρέφεται πλέον στο Πεκίνο, όπου η επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να θέσει την ιρανική κρίση στο επίκεντρο. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει την άσκηση πίεσης από την Κίνα προς την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ωστόσο η προθυμία του Πεκίνου να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης παραμένει υπό αμφισβήτηση.

Αναλυτές, όπως ο Μπεν Έμονς της Fed Watch Advisors, εκτιμούν πως το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι μια «ελεγχόμενη αποκλιμάκωση», η οποία ίσως περιοριστεί σε μια γενική κοινή δήλωση για τη διασφάλιση της διεθνούς ροής πετρελαίου. Αν και η Κίνα επιθυμεί τη σταθερότητα στην περιοχή, θεωρείται απίθανο να προβεί σε παραχωρήσεις που θα υπέσκαπταν τη στρατηγική της συνεργασία με το Ιράν. Η πρόσφατη επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στο Πεκίνο επιβεβαίωσε τους στενούς δεσμούς των δύο πλευρών, με την κινεζική ηγεσία να προτρέπει σε διπλωματική λύση, αποφεύγοντας όμως την υιοθέτηση της αμερικανικής ατζέντας.