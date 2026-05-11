Στο Ζεμενό Βοιωτίας βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών που λήστεψαν την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο, το οποίο δεν ήταν καμένο, μεταφέρεται ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα ερευνηθεί για τυχόν αποτυπώματα και DNA που μπορεί να προδώσουν τους δράστες.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το Lamianow, οι τρεις δράστες εισέβαλαν στον χώρο του υποκαταστήματος της τράπεζας λίγο πριν από τις 10:00 π.μ. κρατώντας καλάσνικοφ. Υπό την απειλή των όπλων, οι ληστές ακινητοποίησαν τα άτομα που βρίσκονταν εντός του κτιρίου εκείνη τη στιγμή και απέσπασαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Κατά τη διαφυγή τους σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό, καθώς μέρος των χρημάτων έπεσε στο έδαφος έξω από την τράπεζα. Οι ληστές καθυστέρησαν προσωρινά προκειμένου να συλλέξουν τα χρήματα πριν επιβιβαστούν στο όχημα διαφυγής.

Οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο αναπτύσσοντας ταχύτητα με κατεύθυνση προς την περιοχή της Βελίτσας Παρνασσού.