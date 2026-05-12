Με ένα εκτενές αφιέρωμα για τη Eurovision 2026 ο δημοσιογράφος Mark Savage, ειδικός σε θέματα μουσικής του BBC, περιγράφει τα όσα αναμένεται να δούμε τις επόμενες ημέρες στη Βιέννη. Ο ίδιος αναφέρεται σε έναν «οδηγό για τα 35 τραγούδια» του μουσικού διαγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο και με ένα ιδιαίτερα σαρκαστικό ύφος, σχολιάζει τόσο τα φαβορί όσο και τις πιο αλλόκοτες στιγμές. Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισε, βρίσκεται και το ελληνικό «Ferto» του Akyla, το οποίο κατατάσσει δε, πολύ κοντά στη Φινλανδία, που θεωρείται μέχρι στιγμής το επικρατέστερο φαβορί για τη νίκη.

«Σαν μια ηλιαχτίδα σε μια συννεφιασμένη μέρα, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 έφτασε για να διαλύσει τη ζοφερή ατμόσφαιρα ενός κουρασμένου κόσμου. Με 35 χώρες να συμμετέχουν, είναι ο πιο συμπαγής διαγωνισμός από το 2003, λόγω μερικού μποϊκοτάζ για την παρουσία του Ισραήλ. Αν μπορείτε να αφήσετε στην άκρη την πολιτική (και πολλοί θαυμαστές αισθάνονται ότι δεν μπορούν), ο διαγωνισμός παρουσιάζει το συνηθισμένο του μείγμα χάους και θεάματος», γράφει ο ίδιος.

Οι συμμετοχές που ξεχωρίζουν

Η εικόνα που περιγράφει για τον φετινό διαγωνισμό είναι χαρακτηριστικός: «Στους φετινούς υποψηφίους είναι ένας άνδρας που είναι εντελώς καλυμμένος με ασημί χρώμα, ένας ψεύτικος γορίλας, ένας πραγματικός Boy George και η μεγαλύτερη υψηλή νότα στην ιστορία της Eurovision». Μάλιστα, ο Mark Savage περνώντας από συμμετοχές όπως της Γαλλίας, της Ρουμανίας, της Ελβετίας, της Βουλγαρίας, του Βελγίου, της Γερμανίας και της Κύπρου, στέκεται ιδιαίτερα στη Φινλανδία και την Ελλάδα.

Όσον αφορά τη φινλανδική συμμετοχή υπογραμμίζει, ότι: «Έχετε μόνο τρία λεπτά για να κάνετε εντύπωση στη Eurovision. Μερικοί διαγωνιζόμενοι το θεωρούν πρόκληση να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες στον χρόνο που τους έχει διατεθεί. Οι φετινοί αλχημιστές περιλαμβάνουν τους Φινλανδούς Linda Lampenius και Pete Parkkonen, των οποίων το τραγούδι Liekinheitin μεταμορφώνεται από παθιασμένη μπαλάντα σε ένα δαιμονικό electro-pop τραγούδι, με ένα ξέφρενο σόλο βιολιού. Ήδη μια Νο1 επιτυχία στη Φινλανδία».

Εν συνεχεία, επισημαίνει, ότι μπορεί η Φινλανδία να έχει μία εμφάνιση που «αγγίζει» τη νίκη, ωστόσο και η ελληνική συμμετοχή δεν είναι «μακριά» από αυτή.

«Προς το παρόν είναι το φαβορί για τη νίκη αλλά η Ελλάδα δεν απέχει πολύ. Στέλνουν τον Akyla, ο οποίος έκανε το ασυνήθιστο βήμα να συνδυάσει παραδοσιακά ελληνικά όργανα με ηχητικά εφέ τύπου Super Mario και έναν συναρπαστικό ρυθμό house. Με τίτλο Ferto, το τραγούδι του αρχικά μοιάζει με ύμνο στη φήμη, “Θέλω δόξα, αιωνιότητα και χρήματα”. Και στη συνέχεια, η μουσική σβήνει και ο Akylas τραγουδάει απευθείας στη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. “[Θα] φροντίσω να μην μας λείψουν ποτέ ξανά”, υπόσχεται», γράφει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του BBC.

Antigoni με στοιχεία Shakira

Αναφορά γίνεται και στην κυπριακή συμμετοχή της Antigoni, την οποία ο Mark Savage περιγράφει ως μια καθαρά μεσογειακή pop πρόταση με έντονο αισθησιασμό και στοιχεία από Shakira.

«Η Antigoni- την οποία ίσως αναγνωρίσετε ως πρώην διαγωνιζόμενη του Love Island- μας καλεί στην πίστα για τρία λεπτά μεσογειακής απόδρασης. Οι στίχοι του Jalla αναφέρονται στο τσιφτετέλι- έναν δημοφιλή ελληνικό χορό της κοιλιάς- και μπορείτε να εντοπίσετε στοιχεία της Shakira. Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού αποδείχθηκε υπερβολικό για μια ομάδα “ανήσυχων” προσωπικοτήτων στην Κύπρο, οι οποίοι το χαρακτήρισαν “προσβλητικό για την κυπριακή ιστορία και τις παραδόσεις”», σχολιάζει.

Ο Α’ ημιτελικός της Eurovision

Αν οι προβλέψεις του δημοσιογράφου του BBC βγουν αληθινές, θα αρχίσει να φαίνεται από αύριο, Τρίτη 12 Μαΐου, και συγκεκριμένα μετά το τέλος του Α’ ημιτελικού του μουσικού διαγωνισμού. Σε αυτή τη φάση διαγωνίζεται και η Ελλάδα με τον εκπρόσωπό της, τον Akyla.

Οι χώρες που θα εμφανιστούν αύριο και η σειρά κατάταξής τους, έχει ως εξής:

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova! Σουηδία: FELICIA – My System Κροατία: LELEK – Andromeda Ελλάδα: Akylas – Ferto Πορτογαλία: Bandidos do Cante – Rosa Γεωργία: Bzikebi – On Replay Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì (Big Four – Περνάει κατευθείαν στον Τελικό) Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Μαυροβούνιο: Tamara Živković – Nova Zora Εσθονία: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle Γερμανία: Sarah Engels – Fire (Big Four – Περνάει κατευθείαν στον Τελικό) Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Άγιος Μαρίνος: SENHIT – Superstar Πολωνία: ALICJA – Pray Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Οι χώρες των «Big Four» που έχουν προκριθεί και θα εμφανιστούν και θα ψηφίσουν στον πρώτο ημιτελικό είναι: η Ιταλία και η Γερμανία. Επίσης, μόνο οι κάτοικοι των χωρών που διαγωνίζονται σε αυτόν τον Ημιτελικό μπορούν να ψηφίσουν.

Ο Β’ ημιτελικός της Eurovision

Στον Β’ ημιτελικό θα δούμε τις υπόλοιπες χώρες, καθώς και την Κύπρο. Η δεύτερη φάση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Οι χώρες που θα εμφανιστούν τότε και η σειρά κατάταξής τους, έχει ως εξής:

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga Αζερμπαϊτζάν: JIVA – Just Go Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Λουξεμβούργο: Eva Marija – Mother Nature Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS Γαλλία: Monroe – Regarde! (Big Four – Περνάει κατευθείαν στον Τελικό) Αρμενία: SIMÓN – Paloma Rumba Ελβετία: Veronica Fusaro – Alice Κύπρος: Antigoni – JALLA Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein (Η «Οικοδέσποινα» χώρα – Περνάει κατευθείαν στον Τελικό) Λετονία: Atvara – Ēnā Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei (Big Four – Περνάει κατευθείαν στον Τελικό) Αλβανία: Alis – Nân Μάλτα: AIDAN – Bella Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Οι χώρες των «Big Four» που έχουν προκριθεί και θα εμφανιστούν και θα ψηφίσουν στον πρώτο ημιτελικό είναι: η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, μόνο οι κάτοικοι των χωρών που διαγωνίζονται σε αυτόν τον Ημιτελικό μπορούν να ψηφίσουν, δηλαδή όχι οι εντός Ελλάδας.