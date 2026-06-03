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Πραγματοποιήθηκε χθες, 2 Ιουνίου, η απονομή των ετήσιων λογοτεχνικών βραβείων του περιοδικού Ο Αναγνώστης. Ο θεσμός, που αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την εγχώρια πνευματική ζωή και την ελληνική συγγραφική παραγωγή, τίμησε παράλληλα τους ανθρώπους που στηρίζουν έμπρακτα τον πολιτισμό του βιβλίου, από τους δημιουργούς και τους κριτικούς μέχρι τους εκδότες.

Η φετινή διοργάνωση είχε ως αποκορύφωμα τη βράβευση της κριτικού λογοτεχνίας Ελισάβετ Κοτζιά, στην οποία απονεμήθηκε το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο για τη συνολική προσφορά της στα γράμματα.

Παράλληλα, η βραδιά ανέδειξε τους δημιουργούς και τα έργα που ξεχώρισαν την περασμένη χρονιά στους κεντρικούς άξονες της πεζογραφίας, της ποίησης, του δοκιμίου και του παιδικού βιβλίου, σφραγίζοντας μια ακόμα επιτυχημένη γιορτή για την ελληνική λογοτεχνία.

«Τα βραβεία γενικότερα σε πείσμα λίγων επικριτών συνιστούν μια ακόμα μόχλευση του αναγνώστη με το καλό βιβλίο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μπασκόζος, Διευθυντής του περιοδικού Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ. «Και γι αυτό επιμένουμε. Σε μια χαώδη από πλευράς τίτλων αγορά η ύπαρξη των κριτικών λογοτεχνίας, των καλών εκδοτών και των θεσμών όπως τα Βραβεία υπηρετούν τον αναγνώστη».

Τα απονεμηθέντα βραβεία

Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο για το σύνολο του έργου: Ελισάβετ Κοτζιά, κριτικός λογοτεχνίας. Το απένειμε ο κριτικός λογοτεχνίας Γιώργος Περαντωνάκης.

Βραβείο Νίκου Θέμελη: Βασίλης Παπαδόπουλος για το ιστορικό μυθιστόρημά του Πριγκίπισσα Άννα (εκδ. Ίκαρος). Το απένειμε η συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη

Βραβείο Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού και Τυποτεχνίας: Έκδόσεις San Casciano. Παρέλαβαν οι Βασίλης Παπαγεωργίου (γραφίστας) και Αλέξανδρος Γαζής (εκδότης). Το απένειμε ο Μιχάλης Αρφαράς, ομ. καθηγητής ΑΣΚΤ.

Ειδικό Βραβείο στον Αιμίλιο Καλιακάτσο των εκδόσεων Στιγμή. Για την προσφορά του στην τέχνη της τυπογραφίας. Το απένειμε ο Δημήτρης Αρβανίτης

Α. Μυθιστόρημα

Νίκος Αμανίτης, Ο αγνοούμενος του Ματαρόα, Μεταίχμιο

Β. Διήγημα

Ηλίας Μπιστολάς, Η κορυφή του κόσμου, Τόπος

Γ. Νουβέλα

Σοφία Αυγερινού, Άγνωστες λέξεις, Πόλις

Δ. Πρωτοεμφανιζόμενοι/-ες πεζογράφοι

Γιώργος Ψωμιάδης, Η φωλιά, Κίχλη

Ε. Λογοτεχνικό δοκίμιο – Φιλολογική μελέτη

Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Ε.Χ. Γονατάς. Μικρές και παράξενες ιστορίες, Πατάκης

Στ. Ποίηση

Μαρία Κούρση, Ο χρόνος σε τίτλους, Ηριδανός

Ζ. Πρωτοεμφανιζόμενοι/ες ποιητές/τριες

Άγγελος Μπέρτος, Καρπάθια, Θίνες

Α. Παιδικό βιβλίο με εικονογράφηση

Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Το μικρό Πάπιγκο, εικονογράφηση: Mariana Rio, Καστανιώτης

Β. Λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά

Μαρία Αγγελίδου, Οδύσσεια – Η περιπέτεια, εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου, Καλέντης

Γ. Λογοτεχνικό βιβλίο για εφήβους

Χρυσόστομος Τσαπραΐλης, Το κατέβασμα του φεγγαριού, εικονογράφηση: Kanellos Cob, Ίκαρος

Δ. Βιβλίο γνώσεων

Ηλίας Γεωργούλας – Φίλιππος Μανδηλαράς, Πυθαγόρας – παιχνίδια του νου, εικονογράφηση: Τόμεκ Γιοβάνης, Πατάκης

Οι επιτροπές του Αναγνώστη

Επιτροπή Κρίσης για Βιβλία Ενηλίκων

Αγγελής Δημήτρης, ποιητής, διευθυντής περ.Φρέαρ, Κωνσταντίνος Καραβίδας, καθηγητής, ΕΔΙΠ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γιώργος Περαντωνάκης,κριτικός λογοτεχνίας Βαρβάρα Ρούσσου, ΕΔΙΠ, ΑΣΚΤ, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αριστοτέλης Σαΐνης, κριτικός λογοτεχνίας, Κατερίνα Σχινά, κριτικός λογοτεχνίας, μεταφράστρια, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτικός λογοτεχνίας.

Επιτροπή Κρίσης Βιβλίων για Παιδιά

Αγγελική Γιαννικοπούλου, Καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας ΕΚΠΑ, Κατερίνα Δημόκα, συγγραφέας, φιλόλογος, Νίκη Κωνσταντίνου – Σγουρού, εκπαιδευτικός, Αγγελική Φουρνάρη, Βιβλιοθηκονόμος, Πέτρος Χριστούλιας, συγγραφέας, εικονογράφος.

Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού και Τυποτεχνίας

Δημήτρης Αρβανίτης, γραφίστας, Μιχάλης Αρφαράς, Ομ. Καθηγητής Χαρακτικής του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.Γιώργος Ματθιόπουλος, επ.καθηγητής στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.