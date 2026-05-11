Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλλει επιστροφή της στρατιωτικής συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και να αποκαλύπτει το παρασκήνιο μιας «τεχνολογικής αδυναμίας» του Ιράν μπροστά στο πυρηνικό του απόθεμα.

Στρατιωτική θωράκιση στα Στενά του Ορμούζ

Μιλώντας στο Fox News, o πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε τη Δευτέρα ένα σαφές μήνυμα ισχύος προς τη διεθνή κοινότητα, ανακοινώνοντας πως εξετάζει σοβαρά την επανεκκίνηση της «Επιχείρησης Ελευθερία». Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, με τον αμερικανικό στρατό να αναλαμβάνει εκ νέου ρόλο «προστάτη» για τα πλοία που διασχίζουν το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ.

«Η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των διεθνών υδάτων», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος, καθιστώντας σαφές ότι η παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή θα ενισχυθεί.

Το «όχι» της Τεχεράνης και η οργή Τραμπ

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται ως άμεση απάντηση στη στάση του Ιράν. Ο Τραμπ απέρριψε μετά βδελυγμίας την πρόσφατη ανταπόκριση της Τεχεράνης στην ειρηνευτική του πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη». Η διπλωματική εμπλοκή φαίνεται πως οδηγεί πλέον σε μια νέα φάση πίεσης, με τις ΗΠΑ να μην εμφανίζονται διατεθειμένες για περαιτέρω υποχωρήσεις.

Η αποκάλυψη για τα πυρηνικά στο Fox News

Στη συνέντευξη που αναμένεται να συζητηθεί, ο Τραμπ προχώρησε σε μια αποκαλυπτική δήλωση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη παραδέχθηκε εμμέσως την αδυναμία της να διαχειριστεί τις κατεστραμμένες υποδομές της.

«Μας μετέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις εγκαταστάσεις τους, καθώς οι ίδιοι δε διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία για να το πράξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Η δήλωση αυτή προσθέτει ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας στην κρίση, καθώς θέτει το ζήτημα της ασφαλούς απομάκρυνσης ραδιενεργών υλικών υπό την επίβλεψη, ενδεχομένως, της αμερικανικής τεχνογνωσίας.