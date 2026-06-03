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Έντονη πολιτική χροιά παίρνουν οι εκδηλώσεις και οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τις συνεχείς αρνήσεις συμμετοχής από καλλιτέχνες, προσπαθεί να δώσει μια προσωπική χροιά και να παρουσιαστεί ως ο βασικός «περφόρμερ».

Αποχωρήσεις καλλιτεχνών και κατηγορίες για πολιτικοποίηση

Λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρχικού lineup για τις συναυλίες που θα πραγματοποιούνταν στην Ουάσιγκτον μεταξύ 25 Ιουνίου και 10 Ιουλίου, τουλάχιστον έξι από τους εννέα βασικούς καλλιτέχνες αποσύρθηκαν δημοσίως από τη διοργάνωση.

Μεταξύ αυτών, ο ράπερ Young MC, γνωστός από το τραγούδι “Bust a Move”, δήλωσε μέσω Instagram ότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί στην εκδήλωση, σημειώνοντας πως είχε ενημερωθεί μέσω δημοσιευμάτων ότι η διοργάνωση φέρεται να συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως –όπως υποστήριξε– οι ίδιοι οι καλλιτέχνες να έχουν ενημερωθεί εξαρχής για πολιτική εμπλοκή.

Ανάλογη ήταν και η στάση του μουσικού Morris Day, ο οποίος επίσης διέψευσε τη συμμετοχή του, διευκρινίζοντας ότι ούτε ο ίδιος ούτε το συγκρότημά του θα εμφανιστούν στη διοργάνωση.

Οι αποχωρήσεις ήρθαν να προστεθούν σε ένα ήδη βεβαρημένο κλίμα, καθώς το αρχικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά τη σύνθεση του lineup, το οποίο περιλάμβανε ονόματα που δε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μουσικής βιομηχανίας εδώ και δεκαετίες, όπως οι Vanilla Ice, C+C Music Factory και το project Milli Vanilli.

Παράλληλα, ορισμένοι καλλιτέχνες όπως ο Freedom Williams, που συμμετέχει στους C+C Music Factory, διέψευσαν ότι στηρίζουν πολιτικά τον Τραμπ, αν και επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους, προσθέτοντας ακόμη ένα επίπεδο σύγχυσης γύρω από τον χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Μετά τις μαζικές αποχωρήσεις καλλιτεχνών, ο ίδιος ο πρόεδρος εμφανίστηκε να ειρωνεύεται την κατάσταση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσης των συναυλιών και αντικατάστασής τους από μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, την οποία περιέγραψε ως «MAGA rally», υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος αποτελεί μεγαλύτερο πόλο έλξης από οποιονδήποτε καλλιτέχνη.

Προσωπικό στίγμα στους εορτασμούς από Τραμπ

Οι εκδηλώσεις επισήμως έχουν ανατεθεί στην πλατφόρμα America250, όμως αντίθετα από τον αρχικό σχεδιασμό, στο παιχνίδι έχουν μπει κι άλλες πλατφόρμες, αλλά και κατά τα φαινόμενα και ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μαζί με στενούς υποστηρικτές και χρηματοδότες του.

Είναι ενδεικτικό ότι η διοργάνωση «Freedom 250», η οποία παρουσιάζεται ως μη κομματική και η οποία «τρέχει» από πέρσι με 14 συνολικά «Πατριωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσουμε», βρέθηκε γρήγορα στο επίκεντρο πολιτικών συζητήσεων, με φόντο τις ευρύτερες πρωτοβουλίες του Λευκού Οίκου για τους εορτασμούς της 250ής επετείου καθώς με βάση το προφίλ της και της αναρτήσεις εμφανίζεται να λαμβάνει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά πολιτικής συνάφειας με την κυβέρνηση Τραμπ. Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται προσπάθεια να επεκταθούν οι εορτασμοί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο (με βάση τουλάχιστον το πρόγραμμα στην σχετική ιστοσελίδα).

Αντίστοιχα και ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί ξεκάθαρα να δώσει προσωπικό στίγμα στις εκδηλώσεις. Πέρα από τις αναρτήσεις του σαν την παραπάνω (αλλά και μια με την Γουίτνεϊ Χιούστον από κάποια μακρινή εποχή), ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προαναγγείλει κι άλλες παρεμβάσεις υψηλού συμβολισμού, μεταξύ των οποίων και έναν αγώνα UFC στον χώρο του Λευκού Οίκου στις 14 Ιουνίου, ανήμερα των γενεθλίων του.

Απάντηση από τους επικριτές του Τραμπ με δικές τους εκδηλώσεις

Την ίδια ώρα, στην Ουάσιγκτον και στην ευρύτερη περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας καταγράφεται έντονη κινητικότητα γύρω από άλλες πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις, οι οποίες αποκτούν σχεδόν ανταγωνιστικό χαρακτήρα απέναντι στους επίσημους εορτασμούς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νέου φεστιβάλ Power to the People, το οποίο ανακοίνωσε ο Bruce Springsteen για τις 3 Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσιγκτον. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι Foo Fighters, Dave Matthews και Joan Baez, σε μια εκδήλωση που προβάλλεται ως πρωτοβουλία υπέρ της δικαιοσύνης, της ισότητας και της κοινωνικής συμμετοχής, την ώρα που οι επίσημοι εορτασμοί για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων και αποχωρήσεων καλλιτεχνών.