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Ψήφισαν οι ανώτατοι δικαστικοί, όπως προβλέπει νέος νόμος που εφαρμόζεται για δεύτερη χρονιά, για υποψηφίους για την ηγεσία του Αρείου Πάγου, καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα αποχωρούν τόσο η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου όσο και ο Εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλας.

Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε για νέο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Ευ. Μπακέλας ήρθε πρώτος στην προτίμηση των συναδέλφων του ανώτατων εισαγγελέων, με 18 ψήφους (ψηφίζουν συνολικά 27 ανώτατοι εισαγγελικοί), ενώ για την Προεδρία του Αρείου Πάγου πρώτος ήρθε ο αντιπρόεδρος Παν. Λυμπερόπουλος συγκεντρώνοντας 58 ψήφους.

Να σημειωθεί εδώ ότι για την Προεδρία του Αρείου Πάγου ψηφίζουν τόσο οι αρεοπαγίτες όσο και οι εισαγγελείς του ανωτάτου δικαστηρίου συνολικά περί τους 120 ανώτατους δικαστικούς.

Στη μικτή ψηφοφορία δικαστών και εισαγγελέων ο Ευ. Μπακέλας συγκέντρωσε 70 ψήφους.

Μετά την επιλογή συγκεκριμένων ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από τις Ολομέλειες των Εισαγγελέων και του Αρείου Πάγου οι υποψήφιοι, κατά την πρόβλεψη του νόμου θα κριθούν και από τη Βουλή, ενώ την τελική απόφαση θα λάβει το υπουργικό συμβούλιο.

Η λίστα των υποψηφίων

Ειδικότερα για νέο Εισαγγελέα στον Αρειο Πάγο η επιλογή με βάση την ψήφο των ανώτατων εισαγγελέων είχε τα εξής αποτελέσματα.

Ο Ευάγγελος Μπακέλας που έλαβε 18 ψήφους από τους εισαγγελείς, 70 από τους αρεοπαγίτες.

Ο Βασίλειος Φλωρίδης που έλαβε 16 ψήφους από τους εισαγγελείς και 60 από τους αρεοπαγίτες και οι Μαρία Γκανέ και Δημήτρης Μητρούλιας που ισοψήφισαν με 10 ψήφους ο καθένας από τους εισαγγελείς, ενώ από τους αρεοπαγίτες ο Δημήτρης Μητρούλιας πήρε 29 ψήφους η Μαρία Γκανέ 26, ενώ η Καπαγιάννη έλαβε από τους αρεοπαγίτες 32 ψήφους.

Μικρότερο ποσοστό ψήφων έλαβαν άλλοι αντεισαγγελείς του ανωτάτου δικαστηρίου.

Για την Προεδρία του Αρείου Πάγου πέραν του Παν. Λυμπερόπουλου που ήρθε πρώτος στην προτίμηση των συναδέλφων του, στη δεύτερη θέση κατετάγη η Χρυσούλα Πλατιά με 51 ψήφους, ενώ στην τρίτη ο Σωτήρης Πλαστήρας με 48 ψήφους και ακολούθησαν άλλοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, όπως η Αλεξάνδρα Αποστολάκη με 43 ψήφους, ο Παν. Βενιζελέας με 43 και άλλοι με λιγότερες.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας οι υποψήφιοι σύμφωνα με τον νόμο καλούνται και στη Βουλή όπου κρίνονται και ψηφίζονται και από τη λίστα που σχηματίζεται η κυβέρνηση τελικά δια του υπουργικού συμβουλίου επιλέγει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, καθώς για το Συμβούλιο της Επικρατείας η φετινή ψηφοφορία περιορίζεται μόνον για θέσεις αντιπροέδρων όχι όμως για Πρόεδρο καθώς η θητεία του Προέδρου του Μιχάλη Πικραμένου λήγει σε ένα χρόνο από τώρα.

Ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, πάντως, η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης αναθέτοντας την τελική επιλογή σε κοινοβουλευτικό όργανο ευρείας εκπροσώπησης χωρίς προς το παρόν να έχει αποφασιστεί ποιο θα είναι.

Ωστόσο ανώτατοι δικαστικοί παράγοντες εν ενεργεία αλλά και αφυπηρετήσαντες, ανάμεσα τους οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων Μιχάλης Πικραμένος, Αναστασία Παπαδοπούλου, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η επίτιμη Πρόεδρος του ΣτΕ Ειρήνη Σάρπ που είναι επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού δημόσια έχουν ταχθεί υπέρ της αλλαγής του συστήματος επιλογής ηγεσίας της δικαιούνης μετά την ψήφο που δίδουν οι Ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων οργανώνοντας λίστα υποψηφίων, προτείνοντας η κυβέρνηση να δεσμεύεται να επιλέγει ένα εξ αυτών.