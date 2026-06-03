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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Νομίζω ότι η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν» είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Ο πρόεδρος θα παραστεί αυτοπροσώπως», πρόσθεσε.

Υπήρχαν αμφιβολίες για την συμμετοχή Τραμπ

Παραδοσιακά οι Αμερικανοί πρόεδροι συμμετέχουν σχεδόν πάντα στις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ, όμως φέτος είχαν εκφραστεί ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εκείνος έχει επανειλημμένα εκφράσει την οργή του προς το ΝΑΤΟ κατηγορώντας τους συμμάχους του για απροθυμία να συμβάλλουν στον πόλεμο με το Ιράν.

Μιλώντας σε επιτροπή στο Κογκρέσο την Τετάρτη, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις εντάσεις μεταξύ Τραμπ και χωρών μελών της συμμαχίας, λέγοντας ότι η βασική του ενόχληση αφορά σε όσες χώρες δεν επιτρέπουν στις ΗΠΑ τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στις χώρες τους σε περίοδο κρίσης.

Απογοητευμένος ο πρόεδρος των ΗΠΑ με την Συμμαχία

Παρά την απογοήτευσή του με τη συμμαχία, ο Τραμπ θα παραστεί τελικά στη συνάντηση, δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και θα είμαστε στην Τουρκία για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί στην επόμενη σύνοδο των αρχηγών κρατών, όπου όλα αυτά τα ζητήματα θα ξεκαθαριστούν», είπε ο Ρούμπιο.

Αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ αντιστάθηκαν στη στήριξη της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, αρνούμενες τη χρήση του εναέριου χώρου τους από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη ή αποφεύγοντας να στείλουν ναυτικές δυνάμεις για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τα ενεργειακά δεξαμενόπλοια.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη» και έχει απειλήσει τις τελευταίες εβδομάδες να αποχωρήσει από τη συμμαχία, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι βασίζονται στις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ παρέχουν ανεπαρκή στήριξη στην αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών στο Ιράν.