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Οικογένεια, φίλοι και συγγενείς θα αποχαιρετίσουν αύριο Πέμπτη 4/6 τον Νάσο Αθανασίου. Η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή θα γίνει στις 15:00, στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Όσοι επιθυμούν, αντί στεφάνων, μπορούν να κάνουν δωρεά στο Ίδρυμα «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Ποιος ήταν ο Νάσος Αθανασίου

Ο Νάσος Αθανασίου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή από τις σελίδες μεγάλων εφημερίδων και περιοδικών, όπως το Έθνος, η Καθημερινή, ο Ελεύθερος Τύπος, το Ένα και οι Εικόνες.

Η τηλεόραση, ωστόσο, ήταν το μέσο που τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Η αρχή έγινε στην ΕΡΤ το 1976 με την εκπομπή «Κάθε μεσημέρι», ενώ αργότερα στην ΕΤ1 άφησε εποχή συνπαρουσιάζοντας τους «Τρεις στον αέρα» μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.

Με την εμφάνιση της ιδιωτικής τηλεόρασης μετακόμισε στο Mega, όπου σφράγισε την ενημερωτική ζώνη με τη δημοφιλή «Εκπομπή».

Το 2012 έκανε το βήμα προς την πολιτική, εκλεγόμενος βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, μια έδρα που διατήρησε μέχρι το 2023.

Είχε επίσης πλούσια δράση στην τοπική αυτοδιοίκηση (ως νομαρχιακός, δημοτικός και περιφερειακός σύμβουλος) και στον συνδικαλισμό, μέσα από το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ.

Μετά τις εσωκομματικές αναταράξεις του 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό της.