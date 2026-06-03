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Η δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μετά την ανακοίνωση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρία Καρυστιανού.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, αλλά με πτωτικές τάσεις, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις υπάρχουν ανακατατάξεις. Η ΝΔ παραμένει στην κορυφή συγκεντρώνοντας 25% στην πρόθεση ψήφου, ποσοστό που στην εκτίμηση ανεβαίνει στο 28,6%, αν και εμφανίζει κάμψη σε σύγκριση με την έρευνα του Μαρτίου.

Στη δεύτερη θέση δείχνει να σταθεροποιείται η ΕΛ.Α.Σ. υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακολουθεί το ΠαΣοΚ στην τρίτη θέση. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού πλασάρεται στην τέταρτη θέση, αφήνοντας πίσω της την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ.

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Από πού αντλούν δυνάμεις ΕΛ.Α.Σ. και «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Το ενδιαφέρον στοιχείο της μέτρησης εστιάζεται στις δεξαμενές ψηφοφόρων από τις οποίες τρέφονται τα δύο νεοσύστατα κόμματα. Η ΕΛ.Α.Σ. εισπράττει τη μερίδα του λέοντος από τον ΣΥΡΙΖΑ με 64,9%, ενώ αντλεί σημαντικά ποσοστά από τη Νέα Αριστερά (33,3%), το ΜέΡΑ25 (10,5%) και την Πλεύση Ελευθερίας (9,1%).

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική γεωγραφία, καθώς αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τη Νίκη (25,7%), τη Φωνή Λογικής (25%), την Ελληνική Λύση (13,1%) και την Πλεύση Ελευθερίας (12,1%).