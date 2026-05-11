Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει τη Δευτέρα ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» (life support). Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε μετά βδελυγμίας την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την «σκουπίδια» και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύρραξη, που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

«Δεν την διάβασα καν μέχρι τέλους»

President Trump said Monday that the ceasefire with Iran is on “life support” after the “garbage” response Iran sent the U.S. “It’s unbelievably weak, I would say,” the president told reporters during an event in the Oval Office when asked if the ceasefire remains in place. “I… pic.twitter.com/AuVl0Xj60x — CBS News (@CBSNews) May 11, 2026

Ερωτηθείς στον Λευκό Οίκο για την τύχη της εκεχειρίας, ο Τραμπ ήταν καταιγιστικός: «Θα την χαρακτήριζα ό,τι πιο αδύναμο υπάρχει αυτή τη στιγμή, αφού διάβασα αυτό το κομμάτι σκουπιδιών που μας έστειλαν.

Δεν τελείωσα καν την ανάγνωση», πρόσθεσε. Μάλιστα, προκειμένου να ανακουφίσει τους αμερικανούς καταναλωτές από το ράλι των τιμών στα καύσιμα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναστείλει τον ομοσπονδιακό φόρο στη βενζίνη.

Λίγο αργότερα ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο αμερικανός πρόεδρος άνοιξε ξανά το παράθυρο των διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως υπάρχει ακόμη πιθανότητα, υπό τη διοίκησή του, να βρεθεί διπλωματική λύση με το Ιράν.

Το «παζάρι» για το ουράνιο και το μπλόκο στα Στενά

Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη προσφέρθηκε να αραιώσει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου της και να μεταφέρει το υπόλοιπο σε τρίτη χώρα (πιθανώς στη Ρωσία), ο Τραμπ απαιτεί την πλήρη απομάκρυνση κάθε πυρηνικού υλικού.

Την ίδια ώρα, το Ιράν ζητά:

Αναγνώριση της κυριαρχίας του στα Στενά του Ορμούζ.

Άρση του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του.

Πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ.

Τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα απορρίπτουν τον έλεγχο των Στενών από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Νετανιάχου: «Οι μέρες του καθεστώτος είναι μετρημένες»

Στο παιχνίδι των πιέσεων συμμετέχει ενεργά και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, τόνισε ότι ο πόλεμος «δεν τελείωσε» και ότι αν η διπλωματία αποτύχει να απομακρύνει το πυρηνικό υλικό από το Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ είναι έτοιμοι για νέα στρατιωτική εμπλοκή. «Οι μέρες της τρέχουσας ιρανικής κυβέρνησης είναι μετρημένες, αλλά μπορεί να χρειαστούν πολλές ημέρες ακόμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μεσολάβηση του Πακιστάν και ο ρόλος της Κίνας

Ενώ η ένταση κλιμακώνεται, το Πακιστάν επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή, προωθώντας ένα μνημόνιο συνεννόησης για την παύση των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα αυτή την εβδομάδα για να πιέσει τον Σι Τζινπίνγκ να ασκήσει επιρροή στην Τεχεράνη, καθώς το Πεκίνο παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής του ιρανικού πετρελαίου.

Εκτελέσεις και εσωτερική καταστολή στο Ιράν

Στο εσωτερικό του Ιράν, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την εκτέλεση ακόμη ενός άνδρα, του Ερφάν Σακουρζαντέχ, με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της CIA και της Μοσάντ. Πρόκειται για άλλη μία κίνηση σε μια σειρά εκτελέσεων που έχουν πυροδοτηθεί από τις εσωτερικές ταραχές και την προσπάθεια του θεοκρατικού καθεστώτος να διατηρήσει τον έλεγχο, παρά τις βαριές απώλειες στελεχών του από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Με πληροφορίες από Associated Press