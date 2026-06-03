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Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στον πρώτο τελικό της Basket League. Οι ερυθρόλευκοι άντεξαν στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και κατάφεραν να επικρατήσουν με 82-76.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ανώτεροι μέχρι και το 25′ όταν και προηγήθηκαν με 17 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός απάντησε και κατάφερε να προσπεράσει, όμως στο τέλος οι γηπεδούχοι βρήκαν το καθαρό μυαλό για να φτάσουν στη νίκη.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Μιλουτίνοφ με 10 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και πρώτος σκόρερ ο Φουρνιέ με 20. Στην αντίπερα όχθη κομβικός ήταν ο Μήτογλου με 14, ενώ τράβηξαν στο σκοράρισμα οι Ναν και Όσμαν με 20 και 23 πόντους αντίστοιχα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το απίθανο τρίποντο με το ένα χέρι από το μισό γήπεδο του Κώστα Παπανικολάου στο τέλους του πρώτου δεκαλέπτου ήταν αυτό που έμεινε στο ξεκίνημα του ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό να κλείνει στο +4 (21-17). Ο Παναθηναϊκός πήρε πόντους από τον Οσμαν και άμυνες από τον Μήτογλου, ενώ ο Ολυμπιακός βρήκε απαντήσεις από τον Φουρνιέ σε ένα ντέρμπι χαμηλού σκορ και… σκακιέρας.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ναν κράτησε τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ στο ξεκίνημα, με 3 στα 3 τρίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός βρήκε απαντήσεις στη συνέχεια με την ψηλή πεντάδα που επέλεξε ο Μπαρτζώκας που είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει η διαφορά. Το 24-22 έγινε 33-22 με τους «πράσινους» να είναι άστοχοι, ιδίως ο Χέιζ-Ντέιβις που ήταν εκτός κλίματος.

Το βασικότερο, όμως, πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο ήταν η κυριαρχία των πρωταθλητών Ευρώπης στα ριμπάουντ που έφερε και την καθολική τους υπεροχή.

Ο Ολυμπιακός χωρίς να κάνει σπουδαία εμφάνιση (4/17 τρίποντα) πήγε στα αποδυτήρια στο +12 (42-30) απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που είχε κάκιστο δεκάλεπτο και δεν εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων.

Το τρίτο δεκάλεπτο αλλού ξεκίνησε κι αλλού κατέληξε. Ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι, πήγε για τη διαφορά στο +17 κι εκεί που έδειχναν όλα ότι ο Παναθηναϊκός πέταξε λευκή πετσέτα, επέστρεψε με μεγάλα σουτ και τον Μήτογλου να τον κρατά όρθιο μόνος του για το 62-58, με τέσσερα σερί τρίποντα.

Στην τελευταία περίοδο το ματς έγινε ξανά ντέρμπι όταν ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο (64-63) και όταν προσπέρασε (64-65). Όλα όσα είχαν γίνει πριν σβήστηκαν και οι δύο «αιώνιοι» ήταν σα να άρχισαν από την αρχή το Game 1 που ήταν ξεκάθαρο πως θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Ο εκνευρισμός και η αστοχία ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου, ενώ οι «πράσινοι» δεν ήταν λίγες οι φορές που τα έριξαν στη διαιτησία για συγκεκριμένες αποφάσεις.

Το 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού έγινε 80-73 μετά από άστοχο τρίποντο του Ναν και εύστοχο του Γουόκαπ, 11.3” πριν από το φινάλε. Ηταν ουσιαστικά το καλάθι που έκρινε το Game 1, αφού οι «πράσινοι» δεν είχαν πλέον τον χρόνο για να κάνουν ακόμα ένα come back.

Το 82-76 έκρινε το πρώτο ντέρμπι των τελικών και το Game 2 θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής στο Telekom Center Athens.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76