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Από ένα παιδικό δωμάτιο επέλεξε να ανακοινώσει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς». Η υπουργός παρουσίασε τη δράση μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Καθισμένη οκλαδόν μπροστά από μία βρεφική κούνια, η Δόμνα Μιχαηλίδου απευθύνεται στους γονείς λέγοντας χαρακτηριστικά στην κάμερα: «Ψάχνεις νταντά; Σταμάτα να ψάχνεις και μπες στο ntantades.gov.gr».

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η υπουργός παρουσίασε τα βασικά οφέλη και τους στόχους της νέας δράσης με τρόπο απλό και επεξηγηματικό. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζόμενων γονέων και τη διευκόλυνση της επιστροφής τους στην εργασία μετά τη γέννηση του παιδιού τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα αξιόπιστη φροντίδα για τα βρέφη.

Στη συνέχεια, η κυρία Μιχαηλίδου εξήγησε αναλυτικά, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να βρουν τον κατάλληλο επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί τους.

Δείτε τη σχετική ανάρτησή της