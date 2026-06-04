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Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλώντας στο Mega News η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό αποκαλύπτοντας παρασκήνια από τη θητεία του στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015, και άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι «θέλουμε να φάμε έναν συριζαίο».

Όταν είδα έναν Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβίσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει» είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τον διάλογο που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε ερώτηση που της έγινε ποια ήταν η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «δεν απάντησε και εγώ έφυγα μετά από αυτήν τη συζήτηση».

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«Σιγά που ο Τσίπρας είναι δεύτερος»

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε και τις μετρήσεις που δείχνουν δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Σιγά που είναι δεύτερος» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι ο «αθεόφοβος» Τσίπρας υπόσχεται τώρα να τα βάλει με τα funds τα οποία ο ίδιος έφερε ως πρωθυπουργός.

«Είμαι εδώ για να θυμίζω στον κόσμο τι έχει κάνει ο Τσίπρας» είπε επίσης στη συνέντευξή της τονίζοντας ότι για την ίδια είναι εξίσου αλγεινή η πορεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού αλλά και η μετέπειτα πορεία του που έβαλε στόχο να διαλύσει την αντιπολίτευση.