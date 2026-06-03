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Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης του στη Μέση Ανατολή και παράλληλα να αντιστρέψει την εικόνα σύγκρουσης με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο και στο Ιράν, επιδόθηκε προεκλογικά (πιθανότατα εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNBC.

Ο Νετανιάχου θέλησε να στείλει σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι η στρατιωτική επιλογή δεν έχει απομακρυνθεί από το τραπέζι, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν σε αδιέξοδο και η ένταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα τόσο εξαιτίας της κατάστασης στον Λίβανο, όσο και εξαιτίας της «ήπιας» προς το παρόν κλιμάκωσης στον Κόλπο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Νετανιάχου σχετικά με την εκεχειρία με το Ιράν, αυτή είναι πλέον περισσότερο «ένα παιχνίδι τακτικής» παρά μια σταθερή συμφωνία, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι το Ιράν γνωρίζει πολύ καλά τις αμερικανικές θέσεις, επικαλούμενος δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως, εάν απαιτηθεί, δεν αποκλείεται η πλήρης επιστροφή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, τόσο το Ισραήλ όσο και οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας, ενώ η τελική απόφαση ανήκει στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, προειδοποίησε την ιρανική ηγεσία ότι «παίζει με τη φωτιά» και θα πρέπει να υπολογίζει σοβαρά τις συνέπειες των επιλογών της, σε μια περίοδο όπου η περιφερειακή αστάθεια παραμένει έντονη.

Ιράν, Χεζμπολάχ και Ευρώπη στο επίκεντρο της ρητορικής

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Ιράν υπαρξιακή απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για τις ΗΠΑ και τις δυτικές δημοκρατίες συνολικά, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την εξαγωγή αστάθειας και την ενίσχυση ένοπλων οργανώσεων σε διεθνές επίπεδο.

Στο ίδιο πλαίσιο, τάχθηκε υπέρ του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για στόχο που, όπως είπε, συμμερίζεται και η αμερικανική πλευρά. «Αν θέλουμε ειρήνη στον Λίβανο, αυτό είναι απαραίτητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι η βασική προτεραιότητα του Ισραήλ παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πλευρές συμφωνούν στον στρατηγικό αυτό στόχο.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι το πώς θα τερματιστεί η σύγκρουση παραμένει «ανοιχτό ζήτημα», την ώρα που οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται χωρίς σαφές αποτέλεσμα και η ένταση μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και ΗΠΑ παραμένει υψηλή.

Σχέσεις με Τραμπ και επίθεση στην Ευρώπη

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπάθησε να υποβαθμίσει τα σενάρια ρήξης, λέγοντας ότι πρόκειται για «τακτικές διαφωνίες» μεταξύ στενών συμμάχων που διατηρούν κοινή στρατηγική.

Παράλληλα, επέκρινε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι δεν επιδεικνύουν επαρκή αποφασιστικότητα απέναντι στις απειλές που, όπως είπε, συνδέονται με ριζοσπαστικά ισλαμικά δίκτυα.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, επικροτώντας την αμερικανική στρατηγική πίεσης προς το Ιράν και χαρακτηρίζοντας «ιδιοφυή» την τακτική του αποκλεισμού των ιρανικών οδών μεταφοράς ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη αναπτύσσονται εναλλακτικές οδοί μεταφοράς ενέργειας που θα μπορούσαν να μετριάσουν τις επιπτώσεις ενός ενδεχόμενου αποκλεισμού της περιοχής.