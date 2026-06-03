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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι θα μεταβεί στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7.

Η σύνοδος αυτή είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν. Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών που θα δοθεί στον Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 14 Ιουνίου.

Συνέκρινε την αρένα του UFC με τον Πύργο του Άιφελ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε άλλη του ανάρτηση άφησε να εννοηθεί ότι η αρένα του UFC που κατασκευάζεται στον χώρο του Λευκού Οίκου για τους εορτασμούς των 250 χρόνων από την αμερικανική ανεξαρτησία, αλλά και τα γενέθλια του ίδιου θα μπορούσε να παραμείνει εκεί μόνιμα.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος συνέκρινε μάλιστα την κατασκευή με τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, ο οποίος είχε αρχικά σχεδιαστεί ως προσωρινό έργο για την Παγκόσμια Έκθεση του 1889 και επρόκειτο να αποσυναρμολογηθεί μετά από 20 χρόνια.

«Χτίζουμε κάτι μπροστά από τον Λευκό Οίκο που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok την Τρίτη. «Θα φιλοξενήσει τη μεγάλη διοργάνωση του UFC στις 14 Ιουνίου… ίσως να μην το απομακρύνουμε ποτέ», πρόσθεσε χαμογελώντας.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ άφηνε να εννοηθεί ότι εξετάζεται πράγματι ένα τέτοιο ενδεχόμενο ή αν επρόκειτο για ένα από τα συνηθισμένα του σχόλια με χιουμοριστική διάθεση.

Η στενή σχέση με τον Ντέινα Γουάιτ

Η διοργάνωση του UFC, η οποία αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 4.000 θεατές, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ουάσιγκτον για τον εορτασμό της 250ής επετείου από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλο μέρος των θεατών εκτιμάται ότι θα αποτελείται από στελέχη και μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η βραδιά των αγώνων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός για τη στενή του σχέση με το UFC και τον πρόεδρό του, Ντέινα Γουάιτ.

Την ίδια ώρα, τέσσερις γιγαντιαίες μεταλλικές κατασκευές έχουν ήδη τοποθετηθεί μπροστά από τον Λευκό Οίκο, καλύπτοντας τη διάσημη βεράντα με τις κολώνες που είναι γνωστή ως Truman Balcony, και βλέπει προς το South Lawn. Από τις κατασκευές αυτές θα αναρτηθούν μεγάλες οθόνες για τις ανάγκες της διοργάνωσης.