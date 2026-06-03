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Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Λάκη Σάντα, ο οποίος μαζί με τον Μανώλη Γλέζο υπέστηλαν την γερμανική σημαία από την Ακρόπολη την νύχτα της 30ής Μαίου 1941, γράφοντας ιστορία όχι μόνο στην κατοχική Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη που αντιστεκόταν στον ναζιστικό ζυγό, πραγματοποιούν την Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026, στις 7.00 μ.μ., η Πανελλήνια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Π.Ο.Α.Ε.Α.) και η οικογένεια Σάντα, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφοκλή Βενιζέλου & Μαρίνου Αντύπα, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης).

Ογδόντα πέντε χρόνια από το γεγονός που αποτέλεσε την πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη Ευρώπη και το ξεκίνημα της μεγάλης Εθνικής Αντίστασης, ο Λάκης Σάντας, αποτελεί μια μυθική μορφή που ενσάρκωσε τον ταπεινό ανώνυμο Έλληνα πατριώτη, ο οποίος προσέφερε χωρίς ανταλλάγματα στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές. Στο πρόσωπο του τιμώνται όλοι αυτοί οι αγωνιστές.

Η εκδήλωση μνήμης στον Σάντα συνδέεται με την έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Μαστροδήμου «Φύγετε γιατί έρχονται…», (εκδόσεις Βιβλιόραμα) που αφορά τους τόπους που καταστράφηκαν από την μανία και την εκδικητικότητα των Γερμανών.

Συγκεκριμένα, το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023 και έκτοτε συνεχίζει με εκδοτική επιτυχία την πορεία του, αναφέρεται στο ολοκαύτωμα τριών χωριών της Βοιωτίας, Δομβραίνας, Θίσβης και Χωστίων, καθώς και των δύο ιστορικών μοναστηριών της περιοχής, των μονών Μακαριωτίσσης και του Οσίου Σεραφείμ, την 29η Αυγούστου του 1943 και την εκτέλεση 11 πατριωτών.

Ο συγγραφέας είχε μια σχέση ζωής με τον Σάντα και τον συνέδραμε στη συγγραφή του βιβλίου του «Μια νύχτα στην Ακρόπολη», όπου ο Σάντας με συγκλονιστικό τρόπο αναφέρεται στη ζωή του, στην δράση του και βέβαια στο ανεπανάληπτο γεγονός της υποστολής της γερμανικής σημαίας.

Ο Γιώργος Μαστροδήμος, έχοντας ζήσει τα παιδικά του χρόνια στην μαρτυρική περιοχή, με μνήμες αλλά και τεράστιο αρχειακό υλικό από τον πατέρα του, νεαρό δάσκαλο της εποχής εκείνης και αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, συνέγραψε τα γεγονότα με την συνδρομή σπουδαίων πνευματικών ανθρώπων, αλλά και αρκετών επιζώντων ηρωικών αυτοπτών μαρτύρων.

Το βιβλίο προλογίζει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος και συμμετείχε στην πρώτη παρουσίασή του στην Παλαιά Βουλή, ενώ συνεχίζονται οι παρουσιάσεις του βιβλίου το οποίο έχει κάνει ήδη δυο επανεκδόσεις ενώ εκτός από την Ελλάδα, διακινείται και στην Αμερική από ομογενείς, ενώ σύντομα θα μεταφραστεί στα Αγγλικά. Υπάρχει δε προχωρημένο ενδιαφέρον από την Cosmote tv για να γυριστεί ντοκιμαντέρ για την εκπομπή η «Μηχανή του Χρόνου».

Στην εκδήλωση της Πέμπτης, Θα μιλήσουν οι: ΦΩΝΤΑΣ ΛΑΔΗΣ, Στιχουργός – Συγγραφέας, ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πρέσβης Καλής Θέλησης του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, τ. Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου. Αφηγείται και ερμηνεύει η ΡΟΖΜΑΡΙ ΚΥΠΡΑΙΟΥ, Διεθνής Σοπράνο. Την συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΙΜΠΛΗΣ.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στο πρόσωπο του Λάκη Σάντα, σήμερα 85 χρόνια μετά την υποστολή της γερμανικής σημαίας από την Ακρόπολη, τιμώνται οι αγωνιστές της Εθνικής μας Αντίστασης καθώς και οι άγνωστοι τόποι της πατρίδας μας που έγιναν θυσία στον βωμό της Λευτεριάς.