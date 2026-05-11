Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οκτώ νεαρά άτομα, τα οποία εξετάζονται για τη ληστεία που έγινε το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Τιθορέα Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., έξι άνδρες και δύο γυναίκες – μέχρι 33 ετών – προσήχθησαν το απόγευμα στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να εξεταστεί η εμπλοκή τους, όχι μόνο στη συγκεκριμένη ληστεία, αλλά και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Κατά τις μέχρι τώρα έρευνες των αστυνομικών, έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός στην κατοχή τους και συγκεκριμένα 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα scorpion και 4 πιστόλια. Πρόκειται για στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για οργανωμένη εγκληματική δράση, ενώ έχει εντοπιστεί και χρηματικό ποσό.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται νέα επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές, με περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.