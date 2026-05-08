5 το πρωί: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν – Μασάζ στους γαλάζιους βουλευτές – Δύο στη φυλακή για τη δολοφονία στην Κρήτη
Το βράδυ της Πέμπτης οι ΗΠΑ προχώρησαν σε χτυπήματα στο Ιράν - Για παραβίαση της εκεχειρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη που έβαλε κατά τριών αντιτορπιλικών.
Πυριτιδαποθήκη ξανά η Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων
- Πόλεμος νεύρων: Την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια προσωρινή συμφωνία για την παύση των πολεμικών συγκρούσεων είχαμε νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε επιθέσεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.
- Τι γίνεται με την εκεχειρία; Λίγο μετά τα χτυπήματα ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για «φιλικά χτυπήματα» τονίζοντας πως η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της.
- Άρση περιορισμών: Επιπρόσθετα, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι απέσπασαν την έγκριση τόσο από τη Σαουδική Αραβία όσο και από το Κουβέιτ για να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις και τον εναέριο χώρο τους σε περίπτωση που αποφασίσουν να προχωρήσουν το «Project Freedom» στα στενά του Ορμούζ.
«Μασάζ» με γκρίνιες στη ΝΔ
- Μαραθώνια συνεδρίαση: Περίπου 6 ώρες κράτησε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Τον λόγο πήραν περίπου 40 βουλευτές και εξέφρασαν τις απόψεις τους με τους περισσότερους να επικεντρώνονται στο κράτος δικαίου, ενώ κάποιοι από αυτούς άφησαν τις αιχμές τους για τα θέματα της επικαιρότητας.
- Ικανοποίηση και μηνύματα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη συζήτηση, ωστόσο φρόντισε να στείλει τα μηνύματά του. «Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα» είπε μεταξύ άλλων ζητώντας από όλους τους βουλευτές του να βγουν στην πρώτη γραμμή της «μάχης».
- Το καρφί του Άδωνι: Πάντως δεν έλειψαν και τα εσωκομματικά πυρά με τον Άδωνι Γεωργιάδη να επιτίθεται στους απόντες φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια. «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν» είπε την ώρα που ο Υπουργός Άμυνας απουσίαζε στην Πορτογαλία.
Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου
- Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για το φονικό στην Αμμουδάρα Κρήτης, μετά από μια μυστική και φορτισμένη διαδικασία που διεξήχθη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ο δράστης υποστήριξε πως βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ βλέποντας στο θύμα τον «φονιά του γιου του», ενώ η 56χρονη ισχυρίστηκε πως το έγκλημα διέπραξε ένα «ακάθαρτο πνεύμα» που είχε κυριεύσει τον σύζυγό της.
- Σε κλίμα οδύνης η κηδεία: Παρουσία πλήθους κόσμου, η Κρήτη αποχαιρέτησε χθες στον Χώνο Μυλοποτάμου τον 21χρονο Νικήστρατο, ο οποίος κηδεύτηκε ντυμένος γαμπρός. Η νεκρώσιμη ακολουθία αποτέλεσε την τελευταία πράξη μιας τραγωδίας που ξεκίνησε από ένα δυστύχημα το 2023, με την οικογένεια του θύματος να καταγγέλλει έναν εφιάλτη διαρκών διώξεων που κατέληξε στην εν ψυχρώ εκτέλεση του νεαρού.
- Συγκλονίζει ο πατέρας του: Η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα καταγγέλλει εγκληματική ολιγωρία της αστυνομίας, η οποία φέρεται να αγνόησε τις εκκλήσεις τους για προστασία παρά την πρότερη απόπειρα κατά της ζωής του. Ο πατέρας του θύματος, σε μια συγκλονιστική δήλωση, ζητά την τιμωρία της συζύγου του δράστη ως υποκινήτριας, ενώ αφήνει αιχμές για διαφθορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα που επέτρεψε στον 54χρονο να κινείται ανενόχλητος μέχρι την τελική πράξη της εκδίκησης.
Νέο μεταγωγικό της ΠΑ το C-390;
- Οι πρώτες επαφές: Κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του στην Πορτογαλία ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την πρόσθεση του Υπουργείου πιθανής απόκτησης μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium της Embraer μέσω παραγωγής στην Πορτογαλία. Ο ακριβής αριθμός δεν προσδιορίστηκε ακόμα καθώς οι συζητήσεις είναι σε αρχικό στάδιο.
- Γιατί τα επιλέγει η ΠΑ; Τα C-390 φαίνεται να επικρατούν έναντι των αμερικανικών C-130J και του Airbus A400 ως η πιο προσιτή λύση. Σε σχέση με τα C-130J έχουν υψηλότερη ταχύτητα, χαμηλότερο κόστος συντήρησης και μεγαλύτερη δυνατότητα φορτίου. Σημειώνεται πως φέρουν κινητήρες jet.
- Σε τι κατάσταση είναι ο στόλος των μεταγωγικών; Σημειώνεται πως με τις προσπάθειες της ΕΑΒ και της Πολεμικής Αεροπορίας η Ελλάδα έχει πια 12 C-130Η και μικρότερα C-27 Spartan, αεροσκάφη σε επιχειρησιακή λειτουργία που λόγω έλλειψης κονδυλίων δεν ήταν σε πτητική κατάσταση.
Στον τελικό του BCL η ΑΕΚ
- Μεγάλη πρόκριση: Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση η ΑΕΚ συνέτριψε 78-65 την Μάλαγα και προκρίθηκε στον τελικό του BCL όπου θα αντιμετωπίσει την Ρίτας Βίλνιους. Η ομάδα του Σάκοτα νίκησε το φαβορί και θα διεκδικήσει με πάρα πολύ καλές πιθανότητες την κούπα που σήκωσε και το 2018.
- Να κλείσει εισιτήριο: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (21.15) την Βαλένθια στην τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Οι Πράσινοι θέλουν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Ισπανούς και να σφραγίσουν την παρουσία τους στο Final Four της Αθήνας.
- Ανατροπές: Η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και προκρίθηκαν στον τελικό του Europa League. Η ομάδα του Έμερι επιβλήθηκε 4-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν 3-1 της Μπράγκα.
