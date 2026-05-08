Στον αέρα βρίσκεται η εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Πέμπτη επιθέσεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Fox News, υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος των ΗΠΑ υποστήριξε πως το συμβάν δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχειρίας. Αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για αντίποινα στα χτυπήματα του Ιράν τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας αργότερα στο ABC, επεσήμανε πως τα χτυπήματα δεν σημαίνουν την παύση της εκεχειρίας.

«Θα τους εξουδετερώσουμε πιο σκληρά αν δεν υπογράψουν»

Μετά τα χτυπήματα από τις ΗΠΑ ήρθε η αντίδραση της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πετρελαιοφόρο.

Τη συγκεκριμένη είδηση επιβεβαίωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι όντως υπήρξε επίθεση στα αμερικανικά πλοία χωρίς ωστόσο να υποστούν κάποια ζημιά. Στη συνέχεια της ανάρτησής του επιτέθηκε στην Τεχεράνη απαιτώντας να υπογράψει άμεσα τη συμφωνία.

«Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις διέπλευσαν, με μεγάλη επιτυχία, το Στενό του Ορμούζ, ενώ δέχονταν πυρά. Δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά οι ιρανοί επιτιθέμενοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Καταστράφηκαν ολοσχερώς μαζί με πολυάριθμα μικρά σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν το ναυτικό τους, το οποίο έχει αποκεφαλιστεί πλήρως. Αυτά τα σκάφη βυθίστηκαν στον βυθό της θάλασσας, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Πυραύλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον των αντιτορπιλικών μας και καταρρίφθηκαν εύκολα. Ομοίως, ήρθαν drones και καταστράφηκαν εν πτήσει. Έπεσαν τόσο όμορφα στον ωκεανό, σαν πεταλούδες που πέφτουν στον τάφο τους! Μια κανονική χώρα θα είχε επιτρέψει στα αντιτορπιλικά αυτά να περάσουν, αλλά το Ιράν δεν είναι μια κανονική χώρα.

Ηγούνται από ΤΡΕΛΟΥΣ, και αν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν, χωρίς αμφιβολία — Αλλά δεν θα έχουν ποτέ αυτή την ευκαιρία και, όπως τους εξουδετερώσαμε και πάλι σήμερα, θα τους εξουδετερώσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη Συμφωνία τους, ΓΡΗΓΟΡΑ! Τα τρία αντιτορπιλικά μας, με τα υπέροχα πληρώματά τους, θα επανενταχθούν τώρα στον ναυτικό αποκλεισμό μας, ο οποίος είναι πραγματικά ένας «τοίχος από ατσάλι» αναφέρει στην ανάρτησή του.

Το Ιράν εμπλέκει τα ΗΑΕ

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός. Συγκεκριμένα, ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον πλοίων κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές (…) καθώς και ακόμη ένα πλοίο», ανέφερε η διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το IRIB.

Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, «σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής». Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «ανταπέδωσαν αμέσως», επιτιθέμενες εναντίον «αμερικανικών πολεμικών πλοίων» στα οποία «κατάφεραν μεγάλες ζημιές», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Σε άλλο τηλεγράφημά του, το FARS έκανε λόγο για ανταλλαγές πυρών των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων με «εχθρό» τον οποίο δεν προσδιόρισε, προσθέτοντας πως η περιοχή λιμανιού στο νησί Κεσμ ήταν ανάμεσα στους τομείς που χτυπήθηκαν.

Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν την υπόθεση πως ενδέχεται να πρόκειται για ενέργεια των ΗΑΕ. Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα τόσο τα Εμιράτα όσο και το Κουβέιτ είχαν ανάψει το πράσινο φως στις ΗΠΑ για τη χρησιμοποίηση βάσεων και εναέριου χώρου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης—τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν—σημείωσε πως εάν η πληροφορία αυτή «επιβεβαιωθεί, τα Εμιράτα θα πληρώσουν το τίμημα για την εχθρική ενέργειά τους».