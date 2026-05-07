Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Στον τελικό του BCL προκρίθηκε η ΑΕΚ πραγματοποιώντας ονειρική εμφάνιση. Η Ενωση ήταν συγκλονιστική από την αρχή κόντρα στη Μάλαγα, την έδιωξε από τον θρόνο της και είναι έτοιμη να καθίσει. Επαιξε απίθανη άμυνα, ανέβασε ρυθμό επιθετικά όταν χρειάστηκε και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Basketball Champions League στο Φάιναλ Φορ της Μπανταλόνα!

Η ομάδα του Σάκοτα νίκησε το φαβορί και θα διεκδικήσει με πάρα πολύ καλές πιθανότητες την κούπα που σήκωσε και το 2018, αυτή τη φορά κόντρα στη Ρίτας, που νωρίτερα απέκλεισε την Τενερίφη. Το Σάββατο η τεράστια αναμέτρηση!

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν καθόλου αποδοτικό για τις δύο ομάδες επιθετικά. Η ΑΕΚ είχε τον ρυθμό και εξαιρετική άμυνα και έκλεισε την περίοδο μπροστά 14-9.

H φύση του αγώνα δεν άλλαξε στο ξεκίνημα της β’ περιόδου, όμως η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε. Με σούπερ άμυνα και εύστοχα σουτ, ανέβηκε στο +10 (24-14) και συνέχισε, φτάνοντας και σε… υπερdouble score με 16-33. Στο 21-37 ολοκληρώθηκε το ημίχρονο!

H τρίτη περίοδος δεν ξεκίνησε καλά για την ΑΕΚ, που έχασε τον ρυθμό και είδε τη Μάλαγα να μειώνει στα μονοψήφια. Κράτησε, όμως, την ψυχραιμία της και δεν άφησε τους Ισπανούς να γυρίσουν το παιχνίδι. Κορυφαίος ήταν ο Μπάρτλεϊ, στο διάστημα που έφερε την Ενωση μπροστά με 15. H περίοδος ολοκληρώθηκε στο 43-56.

Το παιχνίδι είχε αλλάξει φύση, αλλά η ομάδα του Σάκοτα προσαρμόστηκε απόλυτα. Βρήκε ρυθμό στην επίθεση και κράτησε τις μεγάλες διαφορές, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της από τα μεγάλα σουτ των Οντιγκ και Τιλί. Αντίθετα βρήκε δικά τις με τους Λεκάβιτσους – Μπάρτλεϊ, ενώ χτυπούσε και στη ρακέτα των Ισπανών.

Η διαφορά των 18, έγινε 11 και ο Σάκοτα πήγε σε τάιμ άουτ. Η ΑΕΚ κατάφερε να ροκανίσει τον χρόνο και πήρε μια σπουδαία νίκη – πρόκριση.