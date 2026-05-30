«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν «εφόσον χρειαστεί», δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκεσε περίπου δύο ώρες, χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με πλαίσιο για την παράταση της εκεχειρίας και τα επόμενα βήματα.

Το Ιράν επανέλαβε με πολλαπλά μηνύματα ότι δε διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, με βάση το «μνημόνιο κατανόησης», που προβλέπει παράταση εκεχειρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες για τα επόμενα βήματα.

ΗΠΑ: Το Ιράν δε μπορεί να κατέχει πυρηνικά

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές, ενώ επισημαίνεται ότι «το Ιράν δεν μπορεί να κατέχει πυρηνικά όπλα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα πρέπει να τερματίσει τον ασφυκτικό κλοιό του στα Στενά του Ορμούζ.

Η θέση του Ιράν

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαϊλ Μπακαέϊ δήλωσε ότι «δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία» επισημαίνοντας ότι «η χώρα αρνήθηκε τη γλώσσα του πρέπει πριν από 47 χρόνια». Επίσης, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν μετέδωσε ότι τα σχόλια του Τραμπ είναι «προσπάθεια να απεικονιστεί μια κατασκευασμένη νίκη».

Η ίδια ιρανική πηγή ανέφερε ότι υπήρξε συμφωνία για την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να σφυροκοπά τον Λίβανο

Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στον Λίβανο: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέσεις σε μια «τακτική νίκη» εναντίον της Χεζμπολάχ, ενώ στη συνέχεια πύραυλος της φιλο – ιρανικής οργάνωσης εξερράγη στο βόρειο Ισραήλ.