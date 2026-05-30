Διχάζει και δημιουργεί ισχυρό αντικυβερνητικό μέτωπο ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει τη σφραγίδα του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και την έγκριση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο νέος κώδικας μεταβιβάζει και άλλες αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση και οδηγεί σε πολλαπλασιασμό της τοπικής φορολογίας.

Να σημειωθεί ότι παραμένουν οι μνημονιακοί κόφτες της χρηματοδότησης, ενώ αυξάνονται τα τέλη και οι φόροι. Από που να ξεκινήσει κανείς και που να τελειώσει: Τέλος τοπικής ανάπτυξης, ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης, τέλος χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, δυνητικά τέλη για τις περιφέρειες, μέχρι και πολιτιστικό τέλος. Λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε.

Η παγκόσμια πρωτοτυπία με το εκλογικό σύστημα

Τα…«καλύτερα» όμως έρχονται με την πρόταση για το εκλογικό σύστημα που όμοιο του δεν πρέπει να εφαρμόζεται στον πλανήτη. Εισάγεται η δεύτερη «εναλλακτική» ψήφος, μετατοπίζοντας όλη την εκλογική συζήτηση από τα ουσιαστικά ζητήματα, στα «κομπρεμί και τη συναλλαγή», η ηλεκτρονική ψήφος – σε συνέχεια της επιστολικής- που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και για τη μυστικότητα της ψήφου, διατηρούνται οι αλλοιωμένοι συσχετισμοί σε όλα τα όργανα, αφού δίνεται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό τα 2/3 της εκπροσώπησης, κ.α., που προκαλούν την οργή των δημάρχων.

Δηλώσεις μετανοίας

Θα έχετε πληροφορηθεί για την αντιπαράθεση της Χαριλάου Τρικούπη με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Real Polls. Το ΠαΣοΚ με ανακοίνωση του επισήμανε ότι προκύπτουν ερωτήματα αντικειμενικότητας, επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία «εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής». Η εταιρεία απείλησε με μηνύσεις και τελικά έστειλε εξώδικο προσωπικά στον Παναγιώτη Δουδωνή, ζητώντας του εντός 48 ωρών να διαγράψει κάθε δυσφημιστικό ισχυρισμό από οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων και των social media, τα οποία απαριθμεί, και τον καλεί να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά κατά της εταιρείας.

Την αντιπαράθεση πυροδότησε η πρόσφατη έρευνα της, σύμφωνα με την οποία το κόμμα Τσίπρα είναι δεύτερο με 14,1%, τρίτο το κόμμα της Καρυστιανού με 11,4% και τέταρτο το ΠαΣοΚ με 8,6%. Ο Δουδωνής απάντησε ότι δήλωση μετανοίας δεν κάνει, και ότι στην πολιτική μπήκε για να λέει την αλήθεια με κάθε κόστος και κάθε πιθανή συνέπεια. Λεπτομέρεια, το εξώδικο στηρίχθηκε σε μια συνέντευξη του βουλευτή του ΠαΣοΚ προτού ανακοινωθεί η δημοσκόπηση. Προβλέπω να τραβάει η κόντρα, εξοργίζοντας τους ψηφοφόρους του ΠαΣοΚ αν κρίνω από τις αντιδράσεις τους στα σόσιαλ για τις δημοσκοπήσεις.

Τι «κόβεται» από την αναθεώρηση Η ίδρυση των νέων πολιτικών κομμάτων, όπως ήταν φυσικό επισκίασε την πολιτική επικαιρότητα, ωστόσο η προετοιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης προχωρεί, όπως πληροφορούμαι με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο επικεφαλής από κυβερνητικής πλευράς Ευριπίδης Στυλιανίδης είναι σχεδόν έτοιμος, όπως μαθαίνω και έχω τα εξής νέα. Από τις 50 και πλέον διατάξεις που αρχικά προτάθηκαν από κυβερνητικής πλευράς, στην επεξεργασία που ακολούθησε πολλές «πήγαν κουβά» και τελικά θα προταθούν περί τις 30. Ο Στυλιανίδης, άλλωστε, έχει κάνει ήδη επαφές με ανώτατους δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, τις δικαστικές ενώσεις, έχει λάβει υπόψη του την γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα θέματα της αναθεώρησης και έχει λάβει υπόψη του όσα έχουν δημόσια λεχθεί από πανεπιστημιακούς και δικαστικούς στο Φόρουμ των Δελφών και στον Κύκλο Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Πάντως, όπως πληροφορούμαι, εκείνο που δεν παίζει πλέον είναι το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή και επιπλέον η ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου.

Καθυστερεί ο ορισμός γραμματέα στη ΝΔ

Καθυστερήσεις «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ανακοίνωση του ονόματος του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, μετά την παραίτηση του Κώστα Σκρέκα. Ενώ όλα έδειχναν ότι το όνομα εκείνου που θα πάει οργανωτικά τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα ανακοινωνόταν αυτήν την εβδομάδα, οι υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού στο εσωτερικό και το εξωτερικό θα καθυστερήσουν τις αποφάσεις.

Από τις 8 Ιουνίου τα νεότερα, λένε στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, με το όνομα του βουλευτή Γιώργου Στύλιου να «παίζει» ακόμη ενεργά.

Ζυμώσεις για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Μπορεί οι εκλογές να αργούν, όπως λέει σε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, όμως στην Πειραιώς και στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει έντονη κινητικότητα υποψηφίων που θέλουν να δώσουν τη μάχη με τη «γαλάζια» παράταξη. Μάλιστα δεν αποκλείονται ανακοινώσεις μέσα στο Ιούνιο.

Η μάχη του Κ. Χατζηδάκη με τους ανεφάρμοστους νόμους

Πολύ συχνά οι νόμοι μένουν στα χαρτιά. Ο Κωστής Χατζηδάκης λόγω της εμπειρίας το γνωρίζει και προσπαθεί να το αποτρέπει, τουλάχιστον για τους νόμους που ο ίδιος εισηγείται. Αυτό κάνει με το νόμο (v. 5293/2026) για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες. Ήδη τον Απρίλιο υπογράφηκε πράξη του υπουργικού συμβουλίου, με την οποία το Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησε η ρύθμιση για τις υπεύθυνες δηλώσεις που αντικαθιστούν δικαιολογητικά και για την υποχρέωση ενημέρωσης για το ωράριο των δημόσιων υπηρεσιών.

Την ερχόμενη Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα επισκεφτεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μαζί με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου θα παρουσιάσουν την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεων τους σε υπηρεσίες του δημοσίου. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο διαφάνειας και ελέγχου της δημόσιας διοίκησης που αν εφαρμοστεί θα διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές μας με το κράτος.

Ένας κορυφαίος Ευρωπαίος δικαστής στην Ακαδημία Αθηνών

Να σας μεταφέρω και μια εκδήλωση που έγινε, από αυτές που συνήθως περνούν κάτω από τα ραντάρ, αλλά έχουν σημασία. Ήρθε εδώ ο πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λέβεν, ο Κουν Λέναρτς, τον οποίο η Ακαδημία Αθηνών τίμησε και υποδέχθηκε ως Ξένο Εταίρο στις τάξεις της. Στην ομιλία του, με τίτλο «Ενωμένοι με κοινές αξίες: Η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μίλησε για τη συνοχή της ΕΕ που δοκιμάζεται, το κράτος δικαίου, μέχρι και για το καθεστώς αιρεσιμότητας που είναι πυλώνας συνοχής της ΕΕ, αναφερόμενος στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Σημειωτέον, η δεύτερη, στη μετά Όρμπαν εποχή, προσπαθεί αυτές τις μέρες πάση θυσία να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τις Βρυξέλλες για να ανοίξει η στρόφιγγα των ευρωπαϊκών χρημάτων.

Για την προσωπικότητα και την πολυσχιδή διαδρομή του κορυφαίου δικαστικού μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Στην εκδήλωση παρέστησαν αρκετοί επώνυμοι της νομικής επιστήμης και όχι μόνο. Ανάμεσά τους, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, καθώς και προσωπικότητες του δικαστικού και ακαδημαϊκού κόσμου, όπως οι Αθανάσιος Ράντος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Νίκος Αλιβιζάτος, Χρήστος Ροζάκης, Γιώργος Δελλής και Αντώνης Μεταξάς.

Αρνάκι γάλακτος για τον Κ. Τασούλα

Αρνάκι γάλακτος φούρνου με σάλτσα αποξηραμένου σύκου ήταν το κύριο πιάτο στο γεύμα που παρέθεσε ο Α’ ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης στον Κωνσταντίνο Τασούλα στη Λέσχη Αξιωματικών της 115 ΠΜ στη Σούδα. Το πρόγραμμα του Προέδρου ήταν ιδιαιτέρως γεμάτο στο ταξίδι του στη Σούδα. Παρακολούθησε επίδειξη ενός F16 Viper της ομάδας Ζευς ενώ έλαβε και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά της αεροπορικής βάσης.

Το πρωί μίλησε στο συνέδριο του Economist για την ανάπτυξη της Κρήτης. Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν οι: Ντόρα Μπακογιάννη, Απόστολος Τζιτζικώστας, Χρίστος Δήμας και Σταύρος Παπασταύρου. Το απόγευμα της Παρασκευής στον Βάμμο τέλεσε τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικόλαου Παπαδάκη, ιστορικού διευθυντή του Ιδρύματος Ελευθέριου Βενιζέλου.

Από βδομάδα πάντως, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα βρίσκεται στο γραφείο του. Και αυτό γιατί θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Παναμά José Raúl Mulino Quintero. Η διάρκεια της επίσκεψης είναι πενθήμερη από 1η Ιουνίου έως την 6η Ιουνίου. Στις 2 του μήνα, πρόεδρος του Παναμά θα επισκεφθεί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αφγανές βουλευτίνες στη Βουλή

Το 2021 η Ελλάδα με πρωτοβουλία της Μαρίας Συρεγγέλα, είχε φιλοξενήσει γυναίκες βουλευτές από το Αφγανιστάν οι οποίες βρήκαν καταφύγιο στη χώρα μας μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν. Χθες, οι ίδιες γυναίκες βρέθηκαν στην αίθουσα «Γερουσία» της Βουλής στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Ισότητας και Μη Διακρίσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής άκουσαν τις βιωματικές μαρτυρίες για τη δραματική κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν των Ταλιμπάν. Ανάμεσα στις προσκεκλημένες βρέθηκαν η πρώην βουλευτής του Αφγανιστάν Homa Ahmadi και οι κόρες της, Elaha και Elhama Hashimi, που έφτασαν στην Ελλάδα παιδιά και σήμερα εξελίσσονται σε δυνατές φωνές υπέρ των δικαιωμάτων των Αφγανών γυναικών. Παρούσες ήταν επίσης η Ναντίνα Χριστοπούλου, διευθύντρια του Δικτύου Μεταναστριών «ΜΕΛΙΣΣΑ», καθώς και η Αφγανή ακτιβίστρια Sajia Behgam.