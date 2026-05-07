Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μετά από σχεδόν 6 ωρες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό. Εξερχόμενος από την Ολομέλεια της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας με δημοσιογράφους για τη μαραθώνια συνεδρίαση είπε ότι ήταν εντός ωραρίου, χωρίς να φτάσουν στις υπερωρίες.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα είπε ότι υπήρχε «πολύ λίγη γκρίνια», όμως όπως είπε προς τους δημοσιογράφους «εσείς γκρίνια ψάχνατε, είχατε προεξοφλήσει ότι θα γίνει κούγκι». Κατέληξε λέγοντας ότι «το επιτελικό είχε τη τιμητική του αυτό είναι το μόνο βέβαιο».

Λίγο νωρίτερα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στους βουλευτές της ΝΔ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο του διαλόγου, διαψεύδοντας, όπως είπε, όσους προσδοκούσαν «συγκρούσεις και τσακωμούς». Υπεραμύνθηκε του δικαιώματος των βουλευτών να ασκούν κριτική, παραλληλίζοντας τη σημερινή τους στάση με τη δική του πορεία ως βουλευτής, τονίζοντας ότι η εποικοδομητική κριτική δεν συνιστά «ανταρσία».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θεσμική αναβάθμιση του βουλευτή. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της συνταγματικής κατοχύρωσης της επικοινωνίας των εκλεγμένων με τη δημόσια διοίκηση, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα δικαστικών περιπετειών για αυτονόητες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, άνοιξε την πόρτα για «σημειακές αλλαγές» στον εκλογικό νόμο, όπως το ενιαίο ψηφοδέλτιο, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Κ.Ο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα»

Η πιο αιχμηρή στιγμή της ομιλίας του αφορούσε την κυβερνητική λειτουργία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε μια σκληρή μεταφορά για να καλέσει υπουργούς και στελέχη να βγουν στην «πρώτη γραμμή» των δύσκολων μαχών. «Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, στηλιτεύοντας τη στάση όσων επιλέγουν την ασφάλεια και αποφεύγουν να υποστηρίξουν σύνθετες πολιτικές επιλογές.

Παράλληλα, ύψωσε «ασπίδα προστασίας» στο Επιτελικό Κράτος, χαρακτηρίζοντάς το ως μια σημαντική κατάκτηση για τον συντονισμό της χώρας, ενώ παραδέχθηκε ότι, αν και επιδέχεται βελτιώσεις, αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο», ποντάροντας στη «σιωπηλή πλειοψηφία» των πολιτών που επιζητούν την προκοπή και τη σταθερότητα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι το κόστος ζωής παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας.

«Το παιχνίδι θα κερδηθεί ή θα χαθεί στο πεδίο της οικονομίας», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, παρά μόνο ο δρόμος της ανάπτυξης και της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, ανανεώνοντας το ραντεβού με τους βουλευτές για τον Ιούλιο, με κύριο αντικείμενο τον προγραμματισμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με τη φράση «μπορεί να γίνει», αναφέρθηκε στην προοπτική των τριών συνεχόμενων εκλογικών νικών, καλώντας την παράταξη σε απόλυτη συστράτευση για την επίτευξη αυτού του εθνικού και παραταξιακού στόχου.

Η αιχμή του Γεωργιάδη

Τον λόγο πήραν περίπου 40 βουλευτές και εξέφρασαν τις απόψεις τους. Κάποιοι αναφέρθηκαν στον ρόλο του υπουργού τονίζοντας ότι πρέπει να βρίσκονται περισσότερο «μπροστά» κάποιοι ενώ χαρακτηριστική ήταν η αποστροφή του Άδωνι Γεωργιάδη ότι κάποιοι υπουργοί θα ταξιδέψουν ακόμα και στη Σελήνη για να μιλήσουν ενώ όπως είπε «οι υπουργοί στις παρακάτω κατηγορίες, σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα».

Κωστής Χατζηδάκης: «Έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις, αλλά έχει γίνει κι ένα σημαντικό έργο»

Από την πλευρά του ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε: «Να ξεκινήσουμε τρεις αρχές που μας ενώνουν, ενότητα: Ενότητα, χωρίς σιωπή. Αυτοκριτική, χωρίς αυτοϋπονόμευση. Προσθέτω επίσης, ότι εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε αντίπαλο μέσα στην αίθουσα, αντίπαλος μας είναι η ακρίβεια, η διεθνής κρίσης, η ανασφάλεια για το μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο σύνδεσμος με την κοινωνία, μια ενεργή, ζώσα κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, προφανώς ναι.

Επιτελικό κράτος, είναι μια καλή λειτουργία της κυβέρνησης, ένας καλύτερος συντονισμός. Ερώτημα. Θεωρούμε ότι παλαιότερα οι προηγούμενες κυβερνήσεις συντονιζόταν καλύτερα; Δε νομίζω. Η πίεση από το επιτελικό κράτος δεν ασκείται στους βουλευτές, ασκείται στους υπουργούς, αυτοί έχουν λόγο να διαμαρτύρονται.

Η συνταγματική αναθεώρηση αφορά την ατζέντα του 2030 και είναι δικό μας θέμα, γιατί και η αντιπολίτευση ανοήτως έχει μπει στη γωνία. Εμείς έχουμε υποχρέωση αυτό να το αναδείξουμε. Για το πολιτικό σύστημα, βεβαίως έχουμε κάθε λόγο για τη συκοφάντηση της παράταξης μας, ωστόσο υπάρχει και μια κοινωνία που δεν πρέπει να την αγνοήσουμε και να λάβουμε υπόψη τους πολίτες που θέλουν ένα πολιτικό σύστημα πιο σύγχρονο και πιο διαφανές και πιο λειτουργικό.

Έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις, αλλά έχει γίνει κι ένα σημαντικό έργο πως έχει πέσει η ανεργία απ’ το 18, στο 8%, πως οι συντάξεις απονέμονται ποι γρηγορότερα από ότι στη Γερμανία, αυτά πρέπει να τα πούμε όλοι και οι βουλευτές και ακόμα πιο πολύ οι υπουργοί. Η Νέα Δημοκρατία είμαστε εμείς και κρατώντας όρθια τη Νέα Δημοκρατία, θα κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα και θα δώσουμε προοπτική στην πατρίδα».

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Απαιτείται ισχυρή ενότητα»

Μήνυμα ενότητας έστειλε με τη σειρά του ο Τάκης Θεοδωρικάκος. «Απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στη μάχη για τις εκλογές, οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους. Η στόχευση στους 13 συναδέλφους ήταν στόχευση στο ηθικό κύρος της παράταξης. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε.

Να ξεκαθαρίσουμε και στην κοινωνία ότι αυτοί δεν πήραν χρήματα αλλά λειτούργησαν στο πλαίσιο του ρόλου τους. Και επίσης να αναδείξουμε την δημαγωγία και το λαϊκισμό του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτός πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα. Διαφωνώ με το όριο ηλικίας για υποψήφιο βουλευτή στα 21» επεσήμανε μεταξύ άλλων.

Μάκης Βορίδης: «Ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή»

Από την πλευρά του ο Μάκης Βορίδης επιτέθηκε στην Κοβέσι. «Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη αμφισβήτηση στο ρόλο του βουλευτή και των καθηκόντων του. Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κυρία Κοβέσι η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν το βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή. Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις.

Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είπε ότι «έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι μια απόφαση σωστή και θαρραλέα».

Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Να κάνουμε την αυτοκριτική μας»

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος από την πλευρά του είπε ότι «καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιες συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη. Για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νομοσχέδια και βρισκόμαστε 2,3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια».

Ο κ. Γιογιακας στη δική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στο πρόσφατο συμβάν με τον Νίκο Ταχιάο που σημειώθηκε εν μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή. Εκεί παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος είπε ότι «να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχληση μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά έχω έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό.

Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεξηγούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις, την ίδια απαίτηση όμως έχω και από το βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογή του περιφέρεια, σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει την αναθεώρηση του άρθρου 60, άρα να δει την μεγάλη εικόνα και να αντιληφθεί πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως ευ, πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα, να κάνετε ερωτήσεις στους υπουργούς, και γνωρίζω ότι οι υπουργοί έχουν χωρίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε υφυπουργούς, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απόλυτη εκχώρηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υφυπουργούς και βέβαια η αντιμετώπιση να είναι πάντα κόσμια».

Νότης Μηταράκης: «Να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή»

«Για το επιτελικό κράτος θα συμφωνήσω με το Μάκη το Βορίδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 2023. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι ένα ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή» επεσήμανε ο Νότης Μηταράκης.

Ο Γιάννης Οικονόμου ο οποίος ήταν μεταξύ των πέντε βουλευτών της «γαλάζιας» παράταξης που απέστειλε επιστολή για το επιτελικό κράτος μέσω της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, είπε ότι «έχουμε ένα κοινό στόχο την αυτοδυναμία, στο πλαίσιο αυτό είναι η πρόσφατη παρέμβαση μας στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, για την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας. Για να ταυτιστεί με αυτό το στόχο το κομμάτι της κοινωνίας που χρειαζόμαστε, είναι όχι μόνο λιγότερα προβλήματα για τον κόσμο αλλά προκοπή και ευημερία και αυτό συνδέεται με τους θεσμούς και την οικονομία».