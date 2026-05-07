Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ήραν τους περιορισμούς στη χρήση των βάσεων και του εναέριου χώρου τους από τον αμερικανικό στρατό, οι οποίοι είχαν επιβληθεί μετά την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, η εξέλιξη αυτή εξαλείφει ένα κρίσιμο εμπόδιο που είχε παρεμποδίσει τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει τη διέλευση των πλοίων μέσω αυτής της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τώρα να επανεκκινήσει την επιχείρηση καθοδήγησης εμπορικών πλοίων με ναυτική και αεροπορική υποστήριξη, την οποία είχε διακόψει μετά από μόλις 36 ώρες αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Δεν είναι ακόμη σαφές πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό, αν και στελέχη του Πενταγώνου έδωσαν ένα χρονοδιάγραμμα που ξεκινά ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Η αμερικανική επιχείρηση για το αναγκαστικό άνοιγμα του στενού βασίστηκε σε έναν τεράστιο στόλο αεροσκαφών για την προστασία των εμπορικών πλοίων από ιρανικούς πυραύλους και drones, καθιστώντας τις βάσεις και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ στρατηγικής σημασίας για την εκτέλεσή της. Ωστόσο, η αποστολή αυτή προκάλεσε τη μεγαλύτερη ένταση στις στρατιωτικές σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΠΑ των τελευταίων ετών, πυροδοτώντας μια σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών υψηλού επιπέδου μεταξύ του Τραμπ και του Πρίγκιπα Διαδόχου και αυξάνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης της μακροχρόνιας συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ.

Σύμφωνα με Σαουδάραβες αξιωματούχους, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ είχαν απαγορεύσει τη χρήση των υποδομών τους αφού ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν τη σημασία των ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο, χαρακτηρίζοντάς τις ως απλή αντίδραση στην επιχείρηση στο στενό. Οι Σαουδάραβες και άλλα κράτη του Κόλπου εξέφρασαν ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους παρείχαν επαρκή προστασία εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ είχε αναστείλει την επιχείρηση, η οποία ονομάζεται «Project Freedom», το βράδυ της Τρίτης, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τις ανησυχίες του και ενημέρωσε τον Πρόεδρο για την απόφαση επιβολής περιορισμών. Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να μεταπείσει τον ηγέτη του Κόλπου, ο Πρόεδρος δήλωσε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι συμφώνησε να αναστείλει την πρωτοβουλία κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών.

Η πρόσβαση των αμερικανικών δυνάμεων στις βάσεις και το δικαίωμα υπέρπτήσης αποκαταστάθηκαν τελικά μετά από μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Ενώ η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ δεν προέβησαν σε επίσημα σχόλια, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι στον Κόλπο είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το «Project Freedom», αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις βάσεις.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι, με την επανέναρξη της επιχείρησης, τα εμπορικά πλοία θα κατευθύνονται μέσω ενός στενού διαδρόμου που έχει εκκαθαριστεί από νάρκες, υπό τη συνεχή προστασία πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών. Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε χαρακτηριστικά την Τρίτη:

«Ως ένα άμεσο δώρο των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον κόσμο, δημιουργήσαμε έναν ισχυρό προστατευτικό θόλο —στα χρώματα της πατρίδας μας— πάνω από το στενό. Αμερικανικά αντιτορπιλικά, υποστηριζόμενα από εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και drones, παρέχουν πλέον 24ωρη επιτήρηση για την ειρηνική ναυσιπλοΐα».

Παρά τις δηλώσεις αυτές, η ένταση παραμένει. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πλήττοντας το πετρελαϊκό κέντρο της Φουτζάιρα, ως απάντηση στις αμερικανικές κινήσεις. Η Σαουδική Αραβία εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη στάση των ΗΠΑ, ειδικά αφότου ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Νταν Κέιν, υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις χαρακτηρίζοντάς τις ως «ελαφρά παρενόχληση».

Αν και οι ΗΠΑ απέκρουσαν επιτυχώς επιθέσεις κατά δικών τους πλοίων και βύθισαν έξι ιρανικά σκάφη ταχείας επίθεσης, το Ιράν κατάφερε να πλήξει αρκετά πλοία τρίτων χωρών. Αυτές οι εχθροπραξίες αποτελούν τις πρώτες σοβαρές παραβιάσεις από την Τεχεράνη μετά την εκεχειρία του περασμένου μήνα. Τα κράτη του Κόλπου φοβούνται πλέον ότι το Ιράν μπορεί να αποθρασυνθεί, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για «συντριπτική αντίδραση» σε περίπτωση οποιασδήποτε ενέργειας εναντίον της από τις μοναρχίες της περιοχής.