Στη σύλληψη αστυνομικού προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η σύλληψη έγινε μετά από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε μοτοσικλέτα που κινούνταν χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, την υπόθεση ανέλαβαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς στην κατοχή του αστυνομικού εντοπίστηκε παράνομος οπλισμός. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συλληφθείς αστυνομικός να έχει εμπλοκή σε υπό διερεύνηση κύκλωμα εκβιασμών.

Πρόκειται για υπαστυνόμο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, καθώς και δύο μαχαίρια, ευρήματα που οδήγησαν στη σύλληψή του.