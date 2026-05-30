Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας, με τη διαδικασία να αρχίζει στις 08:30 και να διαρκεί τρεις ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το 2026 έγινε χθες Παρασκευή (29/5) με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (82.000 υποψήφιοι) να εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Το θέμα της έκθεσης αφορούσε τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία, με τους μαθητές να καλούνται να γράψουν άρθρο 350 – 400 λέξεων για σχολική εφημερίδα, αναλύοντας τα αίτια της αυξημένης μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και τρόπους συνεργασίας με τους ηλικιωμένους.

Βατά περιέγραψαν τα θέματα που «έπεσαν» στην Έκθεση οι πρώτοι υποψήφιοι που βγήκαν από τις αίθουσες.

«Ήταν για να γράψουμε στη σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί» ανέφερε μια κοπέλα.

Στο λογοτεχνικό μέρος, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε τρία κείμενα, ανάμεσά τους και το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει;».