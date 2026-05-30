Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Έντονη πολιτική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από τις πρωτοβουλίες που συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα, τόσο σε επίπεδο προγραμματικών παρεμβάσεων όσο και σε επίπεδο οργανωτικής συγκρότησης. Από τη μία πλευρά, το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας προχωρά στη δεύτερη φάση της πρότασης «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», ενώ από την άλλη, η νεοσύστατη πολιτική κίνηση καταγράφει αυξημένη συμμετοχή πολιτών, εθελοντών και υποστηρικτών σε όλη τη χώρα.

Με κεντρικό σύνθημα «Όσο τα σκάνδαλα πληθαίνουν, εμείς δουλεύουμε πάνω στις λύσεις», το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση από την καταγγελία στην αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Η πρόταση «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», η οποία ήδη από την πρώτη παρουσίασή της προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον σε ειδικούς της δημόσιας διοίκησης, της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της κοινωνίας των πολιτών, εισέρχεται πλέον στη δεύτερη φάση της.

«Διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα»

Στο πλαίσιο αυτό, στις 2 Ιουνίου 2026 διοργανώνεται στην Αθήνα μεγάλη εκδήλωση με θέμα «Διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα: από την τυπική ανάρτηση στην ουσιαστική λογοδοσία». Στόχος είναι να εξεταστούν στην πράξη οι αδυναμίες του σημερινού συστήματος, να εντοπιστούν τα σημεία όπου χάνεται η πληροφορία και να αναζητηθούν τρόποι ουσιαστικού ελέγχου χωρίς την επιβάρυνση της δημόσιας διοίκησης με επιπλέον γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η πρόταση δεν αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ακόμη πλατφόρμας, αλλά στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού μηχανισμού που θα καθιστά διακριτή και ελέγξιμη τη διαδρομή του δημόσιου χρήματος, ενισχύοντας τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κινητοποίηση γύρω από τη νέα πολιτική προσπάθεια που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Θησείο με κεντρικό ομιλητή τον Αλ. Τσίπρα. Σύμφωνα με στελέχη της πρωτοβουλίας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη, ενώ πολλαπλασιάζονται οι ομάδες εθελοντών που αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην οργανωτική συγκρότηση του νέου φορέα.

Δίκτυο εθελοντών

Ήδη έχουν οριστεί τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος, οι οποίοι αναλαμβάνουν αυξημένες δημόσιες παρεμβάσεις και εκπροσώπηση το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, οργανώνεται δίκτυο εθελοντών σε όλη τη χώρα με στόχο την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, τόσο μέσω διαδικτυακών δράσεων όσο και με συναντήσεις στις γειτονιές και κατ’ οίκον επαφές. Η επιδίωξη είναι η συμμετοχή των πολιτών να αποκτήσει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο και να μην περιοριστεί σε μια τυπική διαδικασία εγγραφής ή υποστήριξης.

Ψηφιακή πλατφόρμα

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή αναμένεται να διαδραματίσει και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα. Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο συντονισμού, συλλογικής δράσης και θεματικής δικτύωσης των εθελοντών, καλύπτοντας πεδία όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Οικονομία, η Εργασία και το Περιβάλλον.

Καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης

Παράλληλα, δρομολογείται καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης με βασική αρχή το σύνθημα «Λίγα από πολλούς». Η επιλογή της ηγετικής ομάδας είναι η χρηματοδότηση να βασιστεί σε μικρές συνεισφορές πολιτών και όχι σε μεγάλες χορηγίες οικονομικά ισχυρών παραγόντων, προβάλλοντας το μοντέλο της κοινωνικής συμμετοχής και της συλλογικής στήριξης.

Σειρά εκδηλώσεων

Το επόμενο διάστημα, στελέχη και μέλη της Συμπαράταξης αναμένεται να πραγματοποιήσουν σειρά εκδηλώσεων σε μεγάλες πόλεις αλλά και στην περιφέρεια. Οι διοργανωτές επιδιώκουν οι συναντήσεις αυτές να έχουν χαρακτήρα ανοιχτού διαλόγου και όχι τις παραδοσιακές μορφές κομματικών συγκεντρώσεων, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα όχι μόνο να ενημερωθούν για τις θέσεις του νέου φορέα αλλά και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωσή τους.

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αμφισβήτησης, οι δύο αυτές παράλληλες πρωτοβουλίες – η επεξεργασία προτάσεων θεσμικής διαφάνειας και η οργανωτική διεύρυνση της νέας πολιτικής προσπάθειας – αποτυπώνουν την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός διαφορετικού πλαισίου συμμετοχής, λογοδοσίας και πολιτικής παρέμβασης στη δημόσια ζωή.