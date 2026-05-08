Η Άστον Βίλα έπιασε σπουδαία απόδοση, επιβλήθηκε 4-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ στον επαναληπτικό του Μπέρμιγχαμ και πέρασε στον τελικό του Europa League.

Στον τελικό της 20ής Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, η ομάδα του Ουνάι Έμερι θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ. Το σκορ άνοιξε στο 36′ με σχεδόν εξ επαφής πλασέ του Γουότκινς, έπειτα από εκπληκτική προσπάθεια και γύρισμα του Μπουεντία.

Η Άστον Βίλα ζευγάρωσε τα γκολ της με πέναλτι που κέρδισε ο Τόρες από τον Μιλένκοβιτς και εκτέλεσε ψύχραιμα ο Μπουεντία στο 58’. Ο ΜακΓκιν κλείδωσε οριστικά την πρόκριση της ομάδας του Έμερι, σκοράροντας στο 77’ και το 80’ με σουτ.

Έτερη φιναλίστ του φετινού Europa League θα είναι η Φράιμπουργκ, η οποία επιβλήθηκε 3-1 της Μπράγκα στο Europa-Park Stadion, ανατρέποντας το 1-2 του πρώτου ημιτελικού.

Η αποβολή του Ντορζελές μόλις στο 6′ έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της γερμανικής ομάδας, προτού σκοράρουν οι Κούμπλερ (19′, 72’) και Μανζαμπί (41′).