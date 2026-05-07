Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα του μοιραίου τροχαίου στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, τον Οκτώβριου του 2023, έρχεται στο φως.

Πρόκειται για το τραγικό συμβάν που στέρησε τη ζωή στον 17χρονο τότε Γιώργο Π. και στοίχειωσε για πάντα τον πατέρα του και δράστη του φονικού στην Αμμουδάρα Κρήτης την Τρίτη, με θύμα τον 21χρονο Νικήτα Γ., οδηγό τότε του οχήματος.

Καρέ – καρέ το τροχαίο το 2023

Το όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, όμως σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, το όχημα κινούνταν με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Το δυστύχημα καταγράφηκε από τρεις διαφορετικές κάμερες.

Στο βίντεο καταγράφονται εικόνες που στοίχειωσαν τον πατέρα του άτυχου συνεπιβάτη. Εικόνες που πότισαν το μίσος και τον μετέτρεψαν σε δικαστή και τιμωρό, οδηγώντας τον να πάρει το όπλο και να σκοτώσει τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του.

«Σε κάποια στιγμή ο 17χρονος Γ.Π. ήπιε πάρα πολύ, είχε γίνει ντίρλα και έπεσε ο κλήρος στον Νικήτα να πάρει το αυτοκίνητο και να τον πάει σπίτι. Ήταν η κακή ώρα. Να σας πω κάτι; Αφήνουμε σε παιδιά 17 χρονών ένα αυτοκίνητο να το οδηγήσουν; Όλοι σε αυτή την ηλικία θα κάνουν κάποια τρέλα, θα πατήσουν λίγο περισσότερο το γκάζι», λέει ο θείος του Νικήτα.

«Ανάλαβε ο Νικήτας να το γυρίσει στο σπίτι του και έγινε αυτό που έγινε. Δεν έφταιγε. Ήταν μια παρέα, κορίτσια και αγόρια μαζί. Ποιος θα τον πάει σπίτι αφού ήταν μεθυσμένος; Δεν γινόταν να τον αφήσουν μόνο του. Και μπήκε ο Νικήτας να οδηγήσει και έγινε αυτό που έγινε. Έμεινε και εκείνος αρκετές μέρες στην εντατική. Μετά κυκλοφορούσε με πατερίτσες. Δεν είχε σκοπό να σκοτώσει κανέναν, ήθελε κι εκείνος να σωθεί», προσθέτει.

Τι λέει ο διορισμένος πραγματογνώμονας του μοιραίου τροχαίου

Στην εκπομπή Live News μίλησε ο Γιώργος Πετρακάκης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ και σύμβουλος επιχειρήσεων και ασφαλούς μεταφοράς, ο οποίος ήταν ο διορισμένος πραγματογνώμονας του μοιραίου τροχαίου.

«Η Πολιτεία είχε ενημερωθεί ότι το σημείο είναι εκτός προδιαγραφών. Στο σημείο του τροχαίου πρέπει να μπουν στηθαία. Από το 2014 δεν έχει βρεθεί ο αρμόδιος για να διορθώσει την καρμανιόλα. Και στο όριο να πήγαινε ο Νικήτας το αποτέλεσμα θα ήταν ίδιο. Αν είχαν βάλει στηθαίο δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα».

Γιατί επί δύο χρόνια ήταν βαλτωμένη η υπόθεση

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μίλησε στο Live News για το χρονικό της διερεύνησης του τροχαίου του 2023.

Όπως είπε, το φθινόπωρο του 2023 έγινε το τροχαίο, με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. να κρατάει εννιά μήνες. Στη συνέχεια η έρευνα παραδίδεται στην Εισαγγελία του Ηρακλείου ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση αλλά καθυστερεί δεκαπέντε μήνες, και στέλνει ερωτήματα προς την αστυνομία να ερευνήσει ποιος είναι ο υπεύθυνος για την κατασκευή της οδού, ποιος είναι υπεύθυνος για το φύτεμα των δέντρων, για τον φωτισμό και για την επίβλεψη της ασφάλειας της συγκοινωνίας.

Συνολικά η καθυστέρηση διήρκησε σχεδόν δύο χρόνια.

Παράλληλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε πως η Ελληνική Αστυνομία έχει σαφή εικόνα ότι υπάρχει επιρροή στη δολοφονία του 21χρονου από τη σύζυγο του δράστη.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία το 2026, μετά από την τελευταία περίπτωση που είχε εντοπίσει τον δράστη να πλησιάζει τον άτυχο Νικήτα, είχε στείλει έγγραφο με παραβίαση δικαστικής απόφασης για τους περιοριστικούς όρους. Ενημερώνει την Εισαγγελία Πρωτοδικείων Ηρακλείου, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ενέργεια.

Συγκλονίζει ο πατέρας και η αδερφή του 21χρονου Νικήτα

Περιγράφοντας, στο MEGA και το «Live News», τα όσα έζησε η οικογένεια του 21χρονου μετά το τροχαίο του 2023, η μεγαλύτερη αδερφή του λέει:

«Η ζωή μας άρχισε να παίρνει άλλη τροπή. Απειλές, φόβοι, μας πιάνανε γνωστοί άγνωστοι και μας λέγανε ‘‘πάρτε το παιδί και φύγετε, μετακομίστε, κινδυνεύετε, είναι αποφασισμένοι για όλα’’ και κυρίως εκείνη, η γυναίκα του, αυτή τα κάνει όλα. Ο αδερφός μου έλεγε ‘‘μα δεν έφταιγα, ατύχημα ήταν. Να γίνει το δικαστήριο, να πάρω την ποινή που πρέπει’’».

«Από 2 χρόνων ταλαιπωριόταν στα νοσοκομεία. Τον Δεκέμβριο έκανε διπλό μπαλονάκι με Στεντ. Αυτό τα λέει όλα», αποκαλύπτει για την κατάσταση της υγείας του αδερφού της.

Αναφερόμενη στην Αστυνομία και την στάση της όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις εκκλήσεις και τις καταγγελίες που είχαν γίνει, η ίδια σημειώνει:

«Την πρώτη φορά πήγα τον Ιούλιο του ’24. (…) Όταν τους είπαμε ότι φοβόμαστε, γύρισε και μας είπε ο δεύτερος αστυνομικός, ‘‘ε, δεν σας σκότωσαν κιόλας, δηλαδή τι ήρθες;’’ Και όταν του είπα ότι δεν είναι αυτή η λύση και ότι ο αδερφός μου πρέπει να δικαστεί όπως πρέπει, γύρισε και μας είπε ότι ο αδερφός μου φταίει και πρέπει να τιμωρηθεί».

Η ίδια περιέγραψε την πρώτη απόπειρα κατά του αδερφού της από τον 54χρονο.

«Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι τότε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Ποτέ δεν σταμάτησαν οι απειλές, οι εμφανίσεις του εδώ. Κόλαση ζούσαμε», λέει η αδερφή του θύματος.

Αφήνοντας σαφείς αιχμές για την στάση της Αστυνομίας, περιγράφοντας εγκληματική ολιγωρία, επισημαίνει:

«Μας ειρωνευόντουσαν. (…) Άρχισε να με ειρωνεύεται (αστυνομικός) και να μου λέει ‘‘βούλωσέ το και μη μιλάς’’. Και όταν ήρθε ο άντρας μου να του ζητήσει τον λόγο, εμφανίστηκαν και άλλοι αστυνομικοί και πιαστήκαμε στα χέρια».

«Αν γυρνούσε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το δικό μου»

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 21χρονου επισημαίνει:

«Εγώ το παιδί μου το έχασα. Θέλω να κηρυχτεί αυτή (η σύζυγος του δράστη) ένοχος διότι αυτή τα έκανε όλα. Ήταν μαζί του, αυτή παρακολουθούσε κάθε μέρα πού είναι ο γιος μου, τι δουλειά κάνει, πού έχει το αυτοκίνητό του, τα πάντα. Δεύτερον, θέλω ό,τι λεφτά βγει αποζημίωση για το τροχαίο που έγινε με το παιδί μου και σκότωσε το άλλο παιδί, να μπλοκαριστούν τα λεφτά αυτά και να πάνε σε ένα ίδρυμα. Να μην τα πάρουν διότι θα κάνουν κι άλλα φονικά».

Ο ίδιος λέει και συγκλονίζει:

«Αν γυρνούσε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το δικό μου. Δεν θα με πείραζε. Και όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, εγώ του είπα γιατί να μην σκοτωθεί το δικό μου παιδί και να γλιτώσει το δικό του. Είχαμε σχέσεις, μιλούσαμε. (…) Τρία χρόνια είναι η ιστορία αυτή».

«Να ελεγχθεί το Αστυνομικό Τμήμα στην Αμμουδάρα διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Εχει δικούς του ανθρώπους μέσα, γι’ αυτό τον κάλυπταν», καταλήγει.

Απολογούνται τη Δευτέρα οι κατηγορούμενοι

Ο πόνος άρχισε να κορυφώνεται χθες το απόγευμα όταν η σορός του Νικήτα μεταφέρθηκε στο πατρικό του, με τους δικούς του ανθρώπους να κάνουν ορισμένα από τα πιο δύσκολα βήματα της ζωής τους το μεσημέρι, στην κηδεία του 21χρονου.

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό αστυνομική κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα και τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση, να κατευνάσουν τις οργισμένες αντιδράσεις και να προλάβουν τη γέννηση ακόμα μιας βεντέτας στην Κρήτη.