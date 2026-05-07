Παραπάνω από 50 βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Παράταξης έλαβαν το λόγο, σήμερα, στην συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας. Οι τοποθετήσεις τους ξεκίνησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχής γενομένης με αυτήν του βουλευτή Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Ακολούθησαν οι κ.κ. Καιρίδης Δημήτριος, Στύλιος Γιώργος, Βορίδης Μάκης, Ζεμπίλης θανάσης, Δημοσχάκης Τάσος, Βαρτζόπουλος Δημήτρης, Πλεύρης Θανάσης, Μηταράκης Νότης, Μαρκόπουλος Δημήτρης, Υψηλάντης Βασίλης, Οικονόμου Γιάννης, Γεωργιάδης Άδωνις.

Το κλίμα στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ εκτιμάται από το Μαξίμου ως πάρα πολύ καλό και η συζήτηση είναι πολύ παραγωγική. Ενδεικτική η παρέμβαση του Πρωθυπουργού ο οποίος είπε: Διαψεύστηκαν παταγωδώς και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν στάση βουλευτών, εξέγερση κλπ».

Ακολουθούν αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έλαβαν το λόγο στην ΚΟ της ΝΔ

Ευριπίδης Στυλιανίδης: «Διορθώνοντας τις στρεβλώσεις του παρελθόντος»

«Οι θεσμικές αλλαγές που προτείνουμε επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την Αρχή των Ελέγχων και των Ισορροπιών της Δημοκρατίας μας, διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος και συμβάλλοντας στη μετάβαση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό θεσμικό περιβάλλον» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Στυλιανίδης.

Καιρίδης Δημήτρης: Η συνεδρίαση της ΚΟ ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής Δημοκρατίας

«Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και απόδραματοποιημένες, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα και αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν γι’ αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις. Κάποιες από τις προτάσεις που έκανα και εγώ τις υιοθετήσατε ήδη – προτείνω και να υπάρξει αναγραφή του αριθμού των σταυρών στα ψηφοδέλτια».

Στύλιος Γιώργος: Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές

«Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας, στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Εκτός από οποιοδήποτε φιλοδοξία μπορεί να έχουμε, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, στην πατρίδα για να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές των παιδιών μας. Τα θετικά και η συνέπεια λόγων και έργων είναι το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης ο κόσμος το αναγνωρίζει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι».

Βορίδης Μάκης: «Ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή»

Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη αμφισβήτηση στο ρόλο του βουλευτή και των καθηκόντων του. Η Επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κυρία Κοβέσι η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν το βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή. Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις.

Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό.

Ζεμπίλης Θανάσης: «Οχι στη μείωση των βουλευτών»

«Θα μιλήσω για τα άρθρα 29, 60 και 81. Να απαντήσουμε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Όχι στη μείωση του αριθμού των βουλευτών»

*Παρέμβαση ΠΘ: το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300, και δεν υπάρχει στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών.*

Δημοσχάκης Τάσος: Ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι βουλευτές

«Προτείνω την αύξηση σε 6% για μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη βουλή και για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων, προτείνω την κατάργηση και τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές με πλήρη διαφάνεια. Και ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι από δω και πέρα υποψήφιοι βουλευτές».

Βαρτζόπουλος Δημήτρης: Σωστή η απόφαση για απόρριψη της επιτροπής

Έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε

Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι μια απόφαση σωστή και θαρραλέα.

Πλεύρης Θανάσης: Προτείνω το απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού

Είναι η πρώτη συνταγματική αναθεώρηση με ταυτοτικές αλλαγές. Αν θες να πολιτευτείς στα 21, θα πρέπει να έχεις υπηρετήσει τη στρατιωτική σου θητεία. Στο πλαίσιο του βουλευτή – υπουργού, προτείνω το απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Να υπάρχει ασυμβίβαστο του κοινοβουλευτικού υπουργού, να πολιτευτεί ως βουλευτής.

Δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους.

Μηταράκης Νότης

Για το επιτελικό κράτος θα συμφωνήσω με το Μάκη το Βορίδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 2023.

Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι ένα ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο.

Και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.

Μαρκόπουλος Δημήτρης

Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιες συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη.

Για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νσχ και βρισκόμαστε 2,3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια.

Υψηλάντης Βασίλης

Η κοινωνία δε ζητάει από μας εσωστρέφεια ούτε κομματικές αντιπαραθέσεις, από μας ενότητα για να λύσουμε τα προβλήματά τους

Οικονόμου Γιάννης

Έχουμε ένα κοινό στόχο την αυτοδυναμία, στο πλαίσιο αυτό είναι η πρόσφατη παρέμβαση μας στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, για την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας. Για να ταυτιστεί με αυτό το στόχο το κομμάτι της κοινωνίας που χρειαζόμαστε, είναι όχι μόνο λιγότερα προβλήματα για τον κόσμο αλλά προκοπή και ευημερία και αυτό συνδέεται με τους θεσμούς και την οικονομία.

*Γεωργιάδης Άδωνις*

Τα όργανα επί Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζουν περισσότερο απ’ όσο θυμάμαι εγώ στο παρελθόν.

Όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία είναι εξαιρετικά καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπικά μπορούμε να πάρουμε 41, μην αφήνουμε να μας παρασύρει η μιζέρια της αντιπολίτευσης και των μέσων. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να σας ρίξουν, ή να σας κοντύνουν, οπότε μην παρασυρόμαστε από αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερο θάρρος.

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του κράτους έγιναν στη δεύτερη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Συνταγματικό ασυμβίβαστο, μεταξύ βουλευτή και υπουργού δεν μπορεί να υπάρξει, ο πρωθυπουργός θα αλλάζει ανά εξάμηνο, γιατί θα έχει το πάνω χέρι η Βουλή.

10, 15 μιλάμε. Οι υπουργοί στις παρακάτω κατηγορίες, σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.