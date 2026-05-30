Η μεγάλη ώρα έφτασε στο Champions League. Tο Σάββατο 30 Μαΐου (19:00) η Άρσεναλ κοντράρεται με την Παρί Σεν Ζερμέν στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη.

Η Παρί Σεν Ζερμέν στοχεύει να γίνει η δεύτερη μόλις ομάδα που κατακτά δύο διαδοχικά τρόπαια τον 21ο αιώνα, ενώ η Άρσεναλ, μετά την κατάκτηση της Premier League, επιθυμεί να προσθέσει στη συλλογή της το πρώτο κύπελλο της κορυφαίας διοργάνωσης.

Πρόκειται για τη σύγκρουση των δύο πιο φορμαρισμένων ομάδων, η οποία εγγυάται μια βραδιά που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Που θα δείτε τον τελικό του Champions League

Το MEGA, πάντοτε παρόν στις μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, μεταφέρει τη λάμψη και την ένταση του τελικού του UEFA Champions League απευθείας στις οθόνες των φιλάθλων. Τον τελικό περιγράφουν ο Κώστας Βερνίκος και ο Αντώνης Κατσαρός.

Τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του μεγάλου παιχνιδιού θα υπάρχουν εκπομπές που θα σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και τη δράση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ UEFA CHAMPIONS LEAGUE