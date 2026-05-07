Σε κλίμα ανείπωτης θλίψης, η Κρήτη αποχαιρέτησε τον 21χρονο Νικηστράτο Γεμιστό, που έπεσε θύμα δολοφονίας στην Αμμουδάρα.

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής στον Χώνο πλημμύρισε από συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς, που με δάκρυα στα μάτια είπαν το τελευταίο αντίο στον άτυχο νέο.

Η σορός του μεταφέρθηκε πρώτα στο σπίτι των παππούδων του, προτού καταλήξει στην εκκλησία, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τον βίαιο χαμό ενός ανθρώπου που είχε όλη τη ζωή μπροστά του.

Η τραγωδία που έχει σοκάρει το πανελλήνιο «έγραψε» τον επίλογό της με τον φόβο για νέες εντάσεις να παραμένει διάχυτος.

«Στην αγκαλιά της Παναγίας δεν θα κινδυνεύσεις από κανέναν»

Συγκίνησαν τα λόγια του Δεσπότη στην κηδεία του 21χρονου, όπως μεταδίδει το patris.gr. «Μία συγνώμη μεγάλη. Από όλους μας για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε θα σε παρακαλέσω παιδί μου μα από εκεί ψηλά μαζί με τους άλλους αγγέλους να φωτίσεις τα σκοτάδια της δικής μας ζωή» είπε ο Μητροποίτης Ρεθύμνου κκ Προδρόμου στον επικήδειο που εκφώνησε.

Και πρόσθεσε: «Και εγώ θα προσεύχομαι παιδί μου για τη δική σου ανάσταση. Θα σε έχει τώρα αγκαλιά η Παναγία μας. Εκεί δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν. Εκεί να προσεύχεσαι για όλους μας.»

Ντυμένος γαμπρός ο Νικήστρατος μέσα στο λευκό φέρετρο του

O 21χρονος Νικήστρατος, που έπεσε νεκρός από το οπλισμένο χέρι του πατέρα του φίλου του, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στα λευκά, ντυμένος γαμπρός.

Το φέρετρο με τον 21χρονο έφτασε στο χωριό Χώνος στου Μυλοποτάμου συνοδεία πλήθους κόσμου που ακολούθησε τη νεκρική πομπή από το Ηράκλειο.

Οι σκηνές που εκτυλίσσονται μοιάζουν με αρχαία τραγωδία και δεν τις χωράει ο νους. Το ξενύχτι του νεκρού στο σπίτι ξεπέρασε κάθε φαντασία ενώ στο τελευταίο αντίο συντετριμμένοι γονείς, αδέλφια, συγγενείς και φίλοι οδήγησαν τον 21χρονο Νικήτα στο χωριό όπου θα βρει γαλήνη.

Γαλήνη που είχε χαθεί ύστερα από το φοβερό τροχαίο του 2023 όταν ο φίλος του και συνοδηγός στο μοιραίο Ι.Χ έχασε τη ζωή του και έγινε αφορμή για να ξεκινήσει ένας εφιάλτης για τον οδηγό που σώθηκε. Η οικογένεια του νεκρού στο τροχαίο καταδίωκε επί 2,5 χρόνια τον Νικήστρατο μέχρι που ο πατέρας, χαροκαμένος και τραγικός δράστης τον πυροβόλησε και τον εκτέλεσε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας παρουσία περαστικών. Αδίστακτος ύστερα από ένα τροχαίο που προκάλεσε ο δράστης για να τον ακινητοποιήσει.

Ο Νικήστρατος πέφτει νεκρός και σήμερα γράφεται η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας οδηγούμενος στην τελευταία κατοικία του με τους γονείς του να μην μπορούν να πιστέψουν πως και γιατί συνέβησαν όλα αυτά.

Με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, λευκές ενδυμασίες ορισμένοι εκ των παραβρισκόμενων καλούνται να δώσουν τον τελευταίο ασπασμό στον νεκρό.

«Να φύγετε, δεν τον προστατέψατε»- Επιτέθηκε στους αστυνομικούς η αδελφή του 21χρονου

«Να φύγετε» ζητά η αδελφή του 21χρονου Νικήστρατου από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν έξω από την εκκλησία στο χωριό Χώνος του Μυλοποτάμου.

Η κοπέλα σπρώχνει τον αστυνομικό και του ζητά να φύγει από το σημείο εξοργισμένη που δεν τον προστάτεψαν όταν ο αγαπημένος της αδελφός ήταν εν ζωή.

Άλλωστε πολλές και η ίδια μαζί με τον Νικόστρατο είχαν επισκεφτεί το Αστυνομικό Μέγαρο για να ζητήσουν βοήθεια μετά τις επιθέσεις που είχαν δεχθεί από τον 54χρονο.

