Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών έκαναν πρεμιέρα σήμερα (30/5) οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ.

Το υπουργείο έδωσε πριν από λίγο στη Δημοσιότητα τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ

Παρασκευή 29-5-2026

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

Τετάρτη 3-6-2026

Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Παρασκευή 5-6-2026

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Δευτέρα 8-6-2026

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

Σάββατο 30-5-2026

Νέα Ελληνικά

Τρίτη 2-6-2026

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Πέμπτη 4-6-2026

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σάββατο 6-6-2026

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Τρίτη 9-6-2026

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Πέμπτη 11-6-2026

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα II

Ναυτικές Μηχανές

Σάββατο 13-6-2026

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II)

Ψηφιακά Συστήματα

Δευτέρα 15-6-2026

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Σημειώνεται πως και για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ & ΕΠΑΛ:

Τρίτη 16-6-2026

Αγγλικά, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.

Τετάρτη 17-6-2026

Ελεύθερο σχέδιο, ώρα έναρξης: 08:30 π.μ.

Πέμπτη 18-6-2026

Γραμμικό σχέδιο, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Παρασκευή 19-6-2026

Γερμανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Σάββατο 20-6-2026

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ

Δευτέρα 22-6-2026

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Τρίτη 23-6-2026

Γαλλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Τετάρτη 24-6-2026

Ιταλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Πέμπτη 25-6-2026

Ισπανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Προσέλευση στις αίθουσες εξετάσεων

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα ειδικά μαθήματα

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Τονίζεται επίσης ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2025-26 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 16-6-2025 μέχρι και την Παρασκευή 27-6-2025.