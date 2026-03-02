5 το πρωί: Το δεύτερο 24ωρο του πολέμου στο Ιράν – Η επιστροφή του σκανδάλου των υποκλοπών – Έρευνα για το θάνατο 31χρονης στον Κολωνό
Αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή, με πρώτες απώλειες για τις ΗΠΑ, ιρανική αντίδραση σε δεξαμενόπλοια και διεθνείς προειδοποιήσεις για σοβαρές συνέπειες
1
Σκλήρυνση της ρητορικής και κλιμάκωση στο δεύτερο 24ωρο της σύρραξης
- Απώλειες και επιθέσεις: Οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις πρώτες στρατιωτικές τους απώλειες, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην «καρδιά της Τεχεράνης», εντείνοντας δραματικά την ένταση.
- Ιρανική αντίδραση και διαδοχή: Τα απανωτά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια εμφανίζονται ως η βασική απάντηση της Τεχεράνης, την ώρα που το καθεστώς αναζητεί ήδη διάδοχο μετά τον θάνατο Χαμενεΐ.
- Τραμπ και διεθνείς τοποθετήσεις: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις ιρανικές δυνάμεις να παραδοθούν με αντάλλαγμα αμνηστία ή να αντιμετωπίσουν «βέβαιο θάνατο», ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν θέτοντας όμως όλες τις στρατιωτικές βάσεις της περιοχής στη διάθεση των ΗΠΑ
2
Το σκάνδαλο των υποκλοπών επιστρέφει και πιέζει ξανά την κυβέρνηση
- Ιστορικό βάρος: Το τραύμα των υποκλοπών με τους Νίκο Γρυλλάκη και Χρήστο Μαυρίκη, που παραλίγο να οδηγήσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Δικαιοσύνη, σημάδεψε την οικογένεια και διαμόρφωσε την επιλογή ελέγχου της ΕΥΠ πριν από τις εκλογές του 2019, με τη φράση του Γρηγόρη Δημητριάδη «Εμείς δεν θα πάθουμε ό,τι έπαθε ο παππούς» να αποτυπώνει τη στρατηγική αυτοπροστασίας.
- Κλιμάκωση και δικαστική ανατροπή: Τρία χρόνια μετά, το σκάνδαλο Predator συντάραξε το Μέγαρο Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη, με 87 ταυτόχρονες παρακολουθήσεις που έφτασαν έως την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και κορυφαίους υπουργούς, ενώ η πρόσφατη καταδίκη τεσσάρων ιδιωτών από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σε 126 έτη και 8 μήνες φυλάκισης έκαστος και η προσθήκη της κατηγορίας απόπειρας κατασκοπείας ανοίγουν νέο κύκλο, με αιχμές για τον πραγματικό ιδιοκτήτη της Intellexa.
- Πολιτικές συνέπειες: Το ΠαΣοΚ μιλά για πολιτική ήττα της κυβέρνησης, κυβερνητικά στελέχη ανησυχούν για εντύπωση συγκάλυψης που συνδέεται με Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για την ευθύνη υπουργών και το ενδεχόμενο νέων στοιχείων στο Εφετείο δημιουργούν συνθήκες παρατεταμένης πίεσης στο πολιτικό σκηνικό.
3
Νεκρή 31χρονη έγκυος στον Κολωνό - Συνελήφθη ο σύντροφός της
- Νεκρή 31χρονη έγκυος στον Κολωνό: Η 31χρονη, έγκυος περίπου 4,5 μηνών, εντοπίστηκε νεκρή στις σκάλες του διαμερίσματός της στον Κολωνό, όπου ζούσε με τον 38χρονο σύντροφό της. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία μόνο εν μέρει μπορούν να αποδοθούν σε πτώση, γεγονός που ανατρέπει το αρχικό σενάριο περί ατυχήματος.
- Σύλληψη του συντρόφου και μαρτυρίες γειτόνων: Ο 38χρονος σύντροφός της προσήχθη αρχικά και στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Γείτονες ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε κατά καιρούς έντονους καβγάδες και φωνές. Μία γειτόνισσα περιγράφει ότι πριν την τραγωδία ακούστηκαν ουρλιαχτά της γυναίκας και οργισμένες φωνές του άνδρα, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα ζαλίστηκε και έπεσε στο μπάνιο.
- Έρευνα και επόμενα βήματα των αρχών: Η αστυνομία εξετάζει όλα τα σενάρια, είτε πρόκειται για εγκληματική ενέργεια είτε για πτώση με τραυματισμό. Η νεκροψία-νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί παρουσία αστυνομικού, αναμένεται να προσφέρει καθοριστικά στοιχεία για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 31χρονης και την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 38χρονου.
4
Άλμα επί κοντώ: Η νέα αρένα του παγκόσμιου στίβου
- Νέα εποχή: Ο Αρμάντ Ντουπλάντις στα 26 του έχει μετατρέψει το αγώνισμα σε προσωπική υπόθεση, ξεπερνώντας το 2025 τα 6,30 μ. και καταρρίπτοντας τέσσερις φορές το παγκόσμιο ρεκόρ (6,27 – 6,28 – 6,29 – 6,30), με αποκορύφωμα το άλμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, σε μια χρονιά όπου μόνο τρεις αθλητές πέρασαν τα 6 μ.
- Εκτόξευση Καραλή: Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε το 2025 συνολικά 29 αγώνες με 12 άλματα άνω των 6 μ., ξεπέρασε τον Σεργκέι Μπούμπκα στη λίστα των περισσότερων αγώνων πάνω από αυτό το ύψος σε μία χρονιά και με το 6,17 έγινε ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών, βελτιώνοντας θεαματικά το ατομικό του ρεκόρ και δείχνοντας ικανός να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 6,10 μ.
- Ιστορικές συγκρίσεις: Το 2025 καταγράφηκαν 27 άλματα άνω των 6 μ., εκ των οποίων τα 26 ανήκαν στο δίδυμο Ντουπλάντις – Καραλής, ενώ από τα συνολικά 48 άλματα στην ιστορία πάνω από 6,10 μ., τα 35 ανήκουν στον Σουηδό, με τον Καραλή να μπαίνει πλέον στη λίστα και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονομαχίες που μπορούν να καθορίσουν τη νέα χρυσή εποχή του αγωνίσματος.
5
Διπλό κορυφής με υπογραφή Ελ Κααμπί στις Σέρρες
- Κρίσιμοι βαθμοί: Ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-1 από την έδρα του Πανσερραϊκός για την 23η αγωνιστική, φτάνοντας προσωρινά τους 53 βαθμούς στην κορυφή, με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που πέτυχε και τα δύο γκολ, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν στους 12 βαθμούς και στην τελευταία θέση.
- Κυριαρχία: Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, δημιούργησε σωρεία ευκαιριών και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 15-0 τελικές, όμως ο Τιναλίνι και η αστοχία κράτησαν το μηδέν, παρά τις προσπάθειες των Μαρτίνς, Νασιμέντο, Τσικίνιο και Κοστίνια.
- Ανατροπή σκηνικού: Στο 60’ ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ και δέκα λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το 0-2, όμως η μείωση του σκορ από τον Ντε Μάρκο στο 82’ έβαλε πίεση στο φινάλε, με τον Ολυμπιακό να διαχειρίζεται το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Φώτη Πολυχρόνη.
